Altenburg

Wer glaubt, die Reparatur von Elektrogeräten lohne sich heutzutage als Geschäftsmodell nicht mehr, der ist auf dem Holzweg. Der Elektro-Fachmann Wolfgang Schön ist bestes Beispiel dafür, dass ein Reparatur-Service sogar besser laufen kann als der Verkauf neuer Geräte. Nicht von ungefähr bricht er seine Zelte als Händler in Meuselwitz ab und konzentriert sich statt dessen im heimischen Wintersdorf fast ausschließlich aufs Reparieren. Wolfgang Schön macht damit ganz praktisch vor, wie Nachhaltigkeit bei Fernseher und Waschmaschine funktionieren kann. Als gelernte DDR-Bürgerin kann ich von Haus aus nicht verstehen, dass Geräte bei einem Defekt immer gleich entsorgt und durch etwas Neues ersetzt werden müssen. Das sind doch alles Werte. Auch wenn die Frage nach der Qualität heutiger Produkte anders beantwortet werden muss.

Höchste Zeit für Wiederauflage des Reparaturbonus’

In meiner Kindheit war nicht nur meine Familie froh, einen Fernseh-Mechaniker unter den Bekannten zu haben. Leute wie Elektro-Fachmann Schön scheinen auch heute wieder selten zu sein. Dabei deckt sich dessen Firmenphilosophie wunderbar mit dem sogenannten Reparaturbonus – aufgelegt Mitte vergangenen Jahres vom Freistaat Thüringen als bundesweiten Vorreiter, um dem steigenden Ressourcenverbrauch etwas entgegenzusetzen und die Müllberge bei Altgeräten zu reduzieren. Leider war nach vier Monaten bereits wieder Schluss mit dem staatlich geförderten Angebot – gerade als die Sache in Schwung kam. Es wird also höchste Zeit, den Reparaturbonus dauerhaft wieder aufzulegen. Eine nachhaltige Dynamik stellt sich hier nur durch Kontinuität ein.

Von Dana Weber