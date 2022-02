Altenburg/Lucka/Meuselwitz

Der öffentliche Druck in der Nordregion wächst. Mitte Januar protestierten rund 300 Schülerinnen und Schüler, Eltern und Großeltern gegen die baldige Schließung der Regelschule Lucka; an diesem Montag trugen Unterstützende des Meuselwitzer Gymnasiums ihren Protest auf die Straße und per Unterschrift ins Landratsamt. Gemessen an den Dimensionen der Kleinstadt, ist die beinahe fünfstellige Zahl an Unterzeichnenden beachtlich. Das Seckendorff-Gymnasium und die Luckaer Regelschule haben vor Ort einen enormen Rückhalt, daran lassen die jüngsten Aktionen keinen Zweifel. Proteste dieses Ausmaßes lassen sich nicht einfach wegwischen.

Gefahr einer Sackgasse

In Zweifel steht dennoch, was Signaturen, Protestplakate und Petitionen tatsächlich bewirken können. Emotionen verändern nicht die Mathematik, die den Debatten um den Schulnetzplan das Futter liefert. Es fehlt an schulpflichtigen Kindern in der Nordregion. Das muss nicht zwangsläufig das Aus von Bildungsstätten bedeuten, aber es erfordert nüchternes Nachdenken, wie es in den nächsten Jahren realistisch weitergehen kann – in Lucka, Meuselwitz, Treben. Ein Beharren auf dem Ist-Zustand ist zwar verständlich, birgt aber die Gefahr einer Sackgasse, die jegliches Manövrieren, wie es jetzt noch möglich wäre, gänzlich lähmt.

Eltern wollen Planungssicherheit

Kein Sterben auf Raten – so lautet ein immer wieder vorgebrachtes Argument für die Eigenständigkeit der Schulen, gegen Kooperationsmodelle. Allerdings hat das Sterben auf Raten schon begonnen. Denn wie auch immer die Entscheidung ausfällt: Die betreffenden Bildungsstätten tragen das Stigma von Wackelkandidaten. Eltern von Dritt- oder Viertklässlern, die sich jetzt Gedanken um die weiterführende Schule ihres Sprosses machen, blicken auf die nächsten sechs bis neun Jahre. Auf diese lange Sicht lässt sich in Lucka und Meuselwitz im Moment nicht sicher planen. Wen das stört, der meldet sein Kind gleich woanders an. Für Zuzugs-Entscheidungen junger Familien gilt das erst recht.

Abschütteln lässt sich dieses Stigma nur durch tragfähige Lösungen – statt von einem Notkompromiss zum nächsten zu taumeln. Die Nordregion braucht ihre Schulen, aber sie braucht auch Klarheit. Und einen ehrlichen Umgang miteinander.

Von Kay Würker