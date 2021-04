Altenburg

Nun wird also doch wieder dicht gemacht. Dass die Schulen und Kitas im Altenburger Land erneut schließen, ist für etliche Kinder und Eltern eine Hiobsbotschaft. Ein Tiefschlag vor allem für die Klassenstufen an den weiterführenden Schulen, für die der Unterricht im beschränkten Regelbetrieb gerade erst wieder in Gang gekommen war. Aber auch für die Grundschüler, denen selbstständiges Lernen zu Hause besonders schwer fällt. Und für Eltern, die nun wieder eine alternative Kinderbetreuung organisieren müssen.

Gewiss, der Inzidenzwert im Landkreis liegt über oder um die 200. Das ist ziemlich hoch. Aber nicht neu. Dieses Niveau lag schon vor, als sich Landrat Uwe Melzer und sein Krisenstab vor gut einem Monat bewusst entschieden, den Betrieb an den Schulen und Kitas in Stufe Gelb fortzusetzen, um den Kindern ein inzidenzgetriebenes Hü und Hott zu ersparen. Seitdem blieb die 200 recht stabil, blieb der Wert mal leicht darunter, kletterte mal nach oben, ging aber nie nachhaltig durch die Decke. Im Vergleich zum Beginn des Monats, als die Inzidenz bei 273 lag, sind die 192,4 vom Mittwoch sogar eine Verbesserung.

Die Hoffnung, es könnte weitergehen

Während andernorts, etwa in Sachsen, die Bildungsstätten schon bei deutlich niedrigeren Werten schlossen, während mal die 100, mal die 150 als das Maß der Dinge fixiert wurde, blieben die Schulen und Kitas im Altenburger Land offen. Das hat vermutlich die Hoffnung genährt, es könne so weitergehen. Für die Kinder wäre das gut gewesen.

Vermutlich hätte jetzt die umstrittene Bundes-Notbremse im Infektionsschutzgesetz dieser Öffnung ein Ende bereitet. Doch der Landkreis nimmt die Entscheidung des Bundes – der auf die 165 setzt – nun sogar vorauseilend vorweg. Es hat nicht funktioniert, lautet die Botschaft aus dem Landratsamt.

Warum eigentlich nicht? Haben es die Kinder vermasselt? Wohl kaum. Dann schon eher das Test-Chaos – erst an den Schulen, nun an den Kitas. Andererseits ist die Corona-Infektionslage im Altenburger Land laut Gesundheitsamt weiterhin vor allem eines: diffus. Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen mögen ihren Anteil an den Neuinfektionen haben, dominierend sind sie nicht. Und so darf zumindest bezweifelt werden, dass der verordnete Hausarrest der Jüngsten den Inzidenzwert deutlich senkt.

Von Kay Würker