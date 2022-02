Altenburg

In Altenburg herrscht Unverständnis darüber, warum das Hallenbad erst am 18. Februar wieder seine Türen für die Allgemeinheit öffnet. Und das, obwohl es laut Verordnung bereits jetzt möglich wäre. Viele Altenburger warten bereits sehnlichst darauf, im Becken wieder ihre Bahnen zu ziehen. Doch diese sind ganztägig von Schülerinnen und Schülern belegt. Und die Schwimmkurse der Schüler aus dem Landkreis sind mindestens genauso wichtig. Nein – sogar lebenswichtig. Denn der Anteil der Nichtschwimmer in Deutschland steigt stetig.

Generation von Nichtschwimmern?

Schon vor dem Lockdown seien laut DLRG fast 60 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland keine sicheren Schwimmer gewesen. Ein Grund dafür: geschlossene Bäder. Deshalb ist es umso wichtiger, einer Generation von Nichtschwimmern entgegen zu wirken. Ausgefallene Schwimmkurse müssen nachgeholt werden. Und das möglichst vor der nächsten Badesaison im Sommer.

Lern-Scheck für Schüler mit Aufholbedarf

Das Förderprogramm der Thüringer Landesregierung ist eine tolle Idee, um quasi leerstehende Schwimmhallen im Lockdown zu nutzen und verstärkt den Schwimmunterricht nachzuholen. Schülerinnen und Schüler erhalten bei entsprechendem Aufholbedarf einen Lern-Scheck für ein Förderangebot im Umfang von 10 oder 20 Stunden. So werden auch einkommensschwache Familien unterstützt. Denn Schwimmen ist kein Luxus, den man sich leisten kann, sondern in vielen Situationen überlebenswichtig.

Von Yvonne Schmidt