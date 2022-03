Altenburg

Die Melange aus Demonstranten, Polizisten und „Spaziergängern“ in der Altenburger Innenstadt hat am Montag ein neues Level erreicht. Stundenlanger Ausnahmezustand auf dem Markt und in Seitenstraßen. Scharf bewachte Absperrgitter, verängstigte Kinder. Auf der einen Seite ein Menschentross, der applaudiert, nachdem er eine Sportwanderung durch die Gassen absolviert hat, auf der anderen eine Gruppe Zugereister aus Leipzig, die Antifa-Plakate entrollt und verkündet, „rechten Terror bekämpfen“ zu wollen. Dazwischen schwer Uniformierte mit ungeliebtem Auftrag in angespannter Haltung, ebenfalls weitgehend zugereist. Welch Folklore – wenn’s nur nicht so sinnlos wäre.

Worum geht es?

Worum geht es eigentlich, was ist das Ziel dieser wöchentlichen Übung? Diese Frage muss man sich spätestens jetzt ernsthaft stellen. Geht es um konstruktiven Austausch unterschiedlicher Meinungen? Falls ja, wäre das schon mal gründlich misslungen. Geht es darum, sich mit Sicherheitsabstand gegenseitig zu überstimmen? Klappt schon besser. Soll es gar ein lustvolles Sturmlaufen auf anerkannte Feindbilder sein? Das gelingt eindrucksvoll. Nazis und Corona-Regeln eignen sich dafür hervorragend.

Altenburg ist sogar wieder ein Reiseziel für entschlossene Großstädter, die in Altenburg vor allem Braun sehen, nachdem zuvor nur die sächsisch-thüringisch-anhaltische Provinz im Hass auf die Pandemie-Diktatur anreiste. Dass nicht jeder der „Spaziergänger“ ein überzeugter Nazi ist, bleicht die Feindbilder genauso wenig wie die Tatsache, dass die weitgehende Abschaffung der Corona-Maßnahmen bevorsteht. Manches hat nach Wochen und Monaten eben Tradition. Vielleicht freut sich mancher auch einfach nur auf die wöchentliche Begegnung im Kreis der Gleichgesinnten.

Eine Eskalationsspirale

Fakt ist: Weil die einen da sind, kommen auch die anderen. Und weil die einen wie auch die anderen kommen, versammeln sich obendrein die Uniformierten üppig. Je größer der erwartete Zuspruch, desto größer die Antwort der Ordnungshüter. Eskalationsspirale könnte man das nennen. Ziemlich verrückt. Und für Altenburg die ungesündeste Sportwanderung mit Begleitprogramm, die man sich vorstellen kann. Denn fürs Image der Stadt ist es eine Zumutung.

Wohin soll das führen? Proteste und Gegendemos bis zum Sankt-Nimmerleinstag? Es ist tatsächlich jedermanns gutes Recht, für die Ideale auf die Straße zu gehen. Aber wenn schon, dann bitte mit Klartext. Wer was zu sagen hat, sollte Botschaften formulieren und die Anmeldung nicht scheuen. Und wer einen Gegenprotest organisieren will, möge das tun, aber bitte ohne bestellte Krawall-Touristen.

Mal Pause machen

Besser noch, alle machen mal eine Pause vom Ausdauer-Wut-Training. Stattdessen ein paar Dehnungsübungen. Das Letzte, was Altenburg gebrauchen kann, sind linksradikal dirigierte Straßenschlachten und sprachlose Schafherden mit braunen Hirten. So weit sind wir in Altenburg zum Glück nicht. Aber so weit sollte es bitte auch nicht kommen.

Von Kay Würker