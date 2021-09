Altenburg

Ja, die Preiserhöhung bei Wasser und Abwasser in Altenburg hat es in sich. Aber auch wenn es einigen wehtut, an fünf bis zehn Euro pro Monat mehr wird ihr Überleben im seltensten Fall abhängen. Und nein, „die da oben“ haben es sich nicht leicht gemacht. Sonst hätten Stadtrat und Verwaltung den ursprünglichen Plan, der noch höhere Preise vorsah, einfach durchgezogen.

Niedrigere Kosten haben ihren Preis

Dass der Sprung gerade beim Trinkwasser so groß ausfällt, liegt daran, dass die Preise 2018 erst gesenkt worden waren. Auch das gehört zur Wahrheit. Und ob es wirklich besser wäre, den Anstieg weiter zu begrenzen und dafür das finanzielle Fundament Altenburgs aufs Spiel zu setzen, darf bezweifelt werden. Denn niedrigere Preise gehen nur mit höheren Zuschüssen. Entweder mit Geld, das für Straßen & Co. fehlen würde, oder mit einem Verzicht auf Gewinne und dringend nötige Investitionen der Stadtwerke. Somit ist der Preissprung unschön, aber unvermeidbar.

Wird Investition in Kläranlage zum Bumerang?

Einzig der Plan, mit der Erweiterung und Umrüstung der Kläranlage dauerhaft zu sparen, erscheint fraglich. Schließlich braucht es hierfür eine Auslastung, von der man derzeit weit entfernt ist. Wegen immer weniger Einwohnern hängt diese maßgeblich an Betrieben wie dem Schlachthof und Industrieansiedlungen. Bleiben diese aus, könnte die im Kern sinnvolle Investition in zweistelliger Millionenhöhe zum Bumerang werden.

Von Thomas Haegeler