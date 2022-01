Altenburg

Wenn der Gast nicht essen geht, macht sich das Essen halt zu ihm auf dem Weg, könnte man meinen. Doch auch wenn diese Ausnahmesituation, in der wir uns alle befinden, schon zwei Jahre dauert: Auf das Lieferverhalten der städtischen Gastronomen hatte sie so gut wie keinen Einfluss. Erstaunlich, finde ich. Immer noch lautet die Frage an einem herkömmlichen Samstag auf dem Dorf: „Pizza oder Pizza?“, wenn wir mal wieder auf die wahnwitzige Idee kommen, nicht selbst kochen zu wollen. Grob zehn Kilometer von Altenburg entfernt, kratzen wir hier in Kriebitzsch zwar grad noch so am machbaren Lieferradius von einigen Restaurants, aber eben nur abends. Mittags haben die zu.

Trauerspiel ohne Alternativen

Auch der unmittelbare, präferierte Döner in Meuselwitz macht Wochenende, wodurch sich die realistische Auswahl auf genau einen Anbieter eindampft. Realistisch deshalb, weil der keine 45 Euro oder mehr Mindestbestellwert aufruft und binnen einer Stunde Pizza Funghi & Co. für einen Euro extra an die Haustür karrt. Unter der Woche im ländlichen Homeoffice das gleiche Trauerspiel ohne Alternativen. Bin ich wirklich die Einzige, die sofort ein Abo für geliefertes Gekochtes abschließen würde? Ja klar könnte ich mal beim DRK nachfragen, ob die mich mit „Essen auf Rädern“ versorgen würden, aber ganz ehrlich: Dafür fühl ich mich noch nicht alt genug.

Von Maike Steuer