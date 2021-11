Altenburg

Einfach mal selber machen, statt darauf zu warten, dass „die von der Stadt“ oder, im Falle von Martina Becker, die Gemeindeverwaltung etwas lostreten. Daumen hoch dafür! Ihre Idee, ganz Kriebitzsch in einen lebendigen Adventskalender zu verwandeln, hatte an anderen Ecken des Altenburger Landes schon Tradition. Ob in Schmölln oder dem Wieratal, alle Jahre wieder tingelten die Leute begeistert von Laden zu Laden beziehungsweise Hof zu Hof und erfreuten sich an den dargebotenen Deko-Aktionen. Doch auch diese eigentlich risikoarme Form der Bespaßung brachte Corona zum Erliegen.

Umso unterstützens- und nachahmenswerter ist die Initiative der Neu-Kriebitzscherin, die damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Jeder, der mal umgezogen ist, weiß, dass es dauert, bis man an neuer Stelle Zaungäste für einen Feierabendschwatz findet oder eine Quelle für die drei vergessenen Eier hat, die man unbedingt Sonntagmittag zum Kuchenbacken bräuchte. Da kann ein allabendlicher Spaziergang zum Adventskalendertürchen des Tages eine willkommene Abkürzung sein.

Neuer Schwung fürs Dorfleben

Mal ehrlich: Wissen Sie, wer in den letzten Jahren alles neu in Ihre Straße gezogen oder in der erweiterten Nachbarschaft zu Hause ist? Ein „Türchen“ sein, sich im wahrsten Sinne öffnen für seine Mitmenschen und sich gemeinsam am Lichterschein erfreuen, lässt da nicht nur Kinderaugen strahlen. Das geht ohne Probleme mit ausreichend Abstand, befeuert trotzdem das vielerorts brachliegende Dorfleben und sorgt für eine tägliche Dosis heimeliger Lichterkettenmomente, die wir für unser eigenes, seelisches Wohlbefinden in dieser von Haus aus eh schon dunklen Jahreszeit sehr gut gebrauchen können.

Und die selbstgebastelten Laternen der Kriebitzscher Kitakinder kommen auch endlich zum Einsatz. Gleich 24 Mal können sie den Weg erhellen, statt nur für eine Runde des abgesagten Martinsumzugs. Hoffentlich machen ganz viele Kriebitzscher mit und andere Dörfer das Ganze in ähnlicher Weise nach!

Von Maike Steuer