Fockendorf

Endlich wird das Geheimnis gelüftet, welche Schadstoffe im Sand und Schlamm der Talsperre Windischleuba schlummern und wie viele es sind. Zu lange wurde darüber nur gemutmaßt, was die Spekulationen befeuerte. Zusätzliche Nahrung erhielten die Ängste, als nach dem neuen Stauwerk keine Stoffe mehr die Pleiße heruntergespült werden konnten. Für nicht wenige war dies der Beweis, dass der verseuchte Dreck schön an Ort und Stelle bleiben sollte.

Mit der angekündigten Analyse ist mit dem Geraune bald Schluss. Allerdings zeigt sich jetzt schon, wie teuer die Untersuchung wird. Für eine historische Recherche und ein Bohrungskonzept werden bereits über 35 000 Euro fällig. Solch zumindest merkwürdig anmutenden Preise waren ein Grund, warum bislang noch nichts unternommen wurde.

Entsorgung ist nicht zu finanzieren

Allerdings stellt sich jetzt schon die Frage, was wird, wenn eine Schadstoff-Belastung tatsächlich festgestellt wird. Werden dann jene zwei Millionen Kubikmeter Sediment dann weggefahren und entsorgt, die sich bislang in der verlandeten Talsperre angesammelt haben sollen? Wohl kaum. Das so etwas nie und nimmer zu finanzieren ist, zeigen die noch vorhandenen Teerseen in Rositz, um die sich niemand mehr kümmert, seitdem einer davon für irrwitzig viel Geld abgetragen und verfüllt wurde.

Vielmehr sollten die Verantwortlichen endlich dafür sorgen, dass das Gewässer endlich aus der sächsischen Zuständigkeit entlassen wird und dort verwaltet wird, wo es sich befindet: in Thüringen. Zweitens kann dann endlich auch ein Schlussstrich gezogen werden, damit die Talsperre nicht mehr länger verlandet. Und ein Zukunftskonzept bekommt, das seinem Namen und seiner Bedeutung als attraktive Wasserlandschaft gerecht wird, mit der man etwas anfangen und mit der die Region punkten kann.

Von Jens Rosenkranz