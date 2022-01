Altenburg

Personen, die sich fleischlos oder auch komplett tierproduktfrei ernähren, werden immer mehr. Was lange nur in Bio-Märkten eine Auswahl hatte, scheint sich zu ändern: Auch in den regulären Supermärkten scheint das Angebot der alternativen Produkte zu Fleisch, Milch & Co. zu wachsen. Ganz Regale füllen sich mittlerweile damit und man hat den Eindruck, dass regelmäßig etwas Neues erscheint. Fleisch, Käse, Joghurt oder Quark – das alles gibt es inzwischen schon in veganer Alternative.

Dazu könnte man nun auch applaudieren, dass auch große Unternehmen immer öfter vegane und vegetarische Produkte zu ihren altbekannten Sortimenten anbieten. Das macht diese Lebensmittel zugänglicher für alle, denn die Preise im Vergleich zum herkömmlichen Produkt sind oft höher.

Allerdings: Das Geld wandert größtenteils in die Taschen von Konzernen, die eben doch das meiste davon mit konventionellen Lebensmitteln verdienen. Das Gegenteil zeigt sich dann in Gößnitz, wo der „Väse“ in Handarbeit entsteht und sogar ziemlich würzig, käsig schmeckt. Sich damit an den Markt zu wagen, hat sich für die Gößnitzer vielleicht als guter Schritt erwiesen, möglicherweise auch gerade, weil man eben nicht überall zu bekommen ist. Und die große positive Resonanz, die ihr „Väse“ bei den Kunden erfährt, ist ja auch eine gewisse Bestätigung.

Von Vanessa Gregor