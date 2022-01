Altenburg

Egal, wie hoch der Schaden ist: Wer Sachbeschädigung begeht, muss mit einer Anzeige rechnen. Wird man erwischt, kann es teuer werden. Und das ist auch gut so. Der Vandalismus auf dem Schmöllner Sportplatz ist kein Kavaliersdelikt und nicht nur eine Kleinigkeit, liegt die Schadenssumme zumindest beim Zaun schon im vierstelligen Bereich.

Finanziell gesehen ist der Ärger da. Noch größer macht ihn aber die Tat an sich. Wie oft beim Vandalismus, gibt es wohl kaum einen Grund, die Beschädigungen irgendwie zu rechtfertigen. Wäre gerade Spielbetrieb auf dem Platz, hätten die Netze schnell ersetzt werden müssen. Und auch der Zaun wird jetzt erstmal ein Provisorium bleiben. Obendrein ärgerlich macht es die Tatsache, dass es möglicherweise generell schwer wird, die Verantwortlichen im Falle des Sportplatzes überhaupt zu finden.

Lieber mal zum Probetraining gehen

Wer unbedingt Energie ablassen muss, kann das sicherlich auf anderen Wegen tun. Wie wäre es, statt den Platz des Vereins zu zerstören, dort mal zum Probetraining gehen, mitzuspielen und so den Dampf rauslassen?!Das wäre sicherlich das bessere Ventil. Ansonsten wird jetzt die Zukunft zeigen, ob das Ganze nur eine kurzweilige Sache war oder ob da noch mehr kommt. Zu hoffen bleibt zumindest, dass jetzt, nach der Aktion am Zaun, in Schmölln wieder Ruhe einkehrt.

Von Vanessa Gregor