Altenburg

Das Ende dreier Apotheken im Altenburger Land ist bitter. Nicht nur für die betroffenen Inhaberinnen und Inhaber, sondern auch für alle anderen. Sind doch Apotheken in aller Regel gute Arbeitgeber, nicht die schlechtesten Steuerzahler und zudem für die Versorgung mit Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln, aber auch als Treffpunkt für ein Schwätzchen kaum zu unterschätzen.

Kreis von Überversorgung mit Apotheken weit weg

Und genau an diesem Punkt wird es insbesondere in Meuselwitz und Schmölln nun eng, weil hier spätestens ab November nur noch zwei Pharmazien existieren werden – bei knapp 10 000 und über 13 500 Einwohnern. Aber auch für den Rest des Altenburger Landes lässt sich keineswegs davon sprechen, dass es – anders als zum Beispiel bei Friseurinnen und Friseuren – zu viele Apotheken gäbe. Schließlich verfügt das Kreisgebiet mit derzeit 21 und nach den Schließungen dann 18 schon über viel weniger Arzneimittelhändler und -hersteller andere Regionen. Im benachbarten Gera, wo in etwa genauso viele Menschen leben wie im Altenburger Land, gibt es aktuell noch rund 30 Apotheken – und alle haben ihre Kunden und ihre Daseinsberechtigung.

Besondere Struktur verschärft Problem

Auch wenn der Zustand im Kreis mit 18 verbleibenden Apotheken noch nicht dramatisch ist, gibt er doch zu denken. Und zwar besonders vor dem Hintergrund der besonderen Struktur der hiesigen Pharmazeuten-Landschaft. Schließlich sind die meisten Apotheken im Altenburger Land inhabergeführt und einige Inhaber, die auch noch fast alle aus der Region stammen, sind nicht mehr die jüngsten. Hält der Personalmangel an Pharmazeuten also weitere Jahre an, wird aus der problematischen Lage früher oder später ein handfestes Versorgungsproblem. Aber so weit sollte es die Politik nicht erst kommen lassen.

Von Thomas Haegeler