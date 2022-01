Wilchwitz

In Wilchwitz gehen Befürchtungen um, dass der dringend benötigte Hochwasserschutz womöglich doch nicht kommt. Bislang sind am westlichen Dorfrand keinerlei Baufahrzeuge zu sehen und auch der unbefestigte Feldweg zwischen Dorf und Ackerland liegt noch immer ruhig und verlassen. Er soll in den Hochwasserschutz mit einbezogen werden. Die Angst der Einwohner ist durchaus nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass vom Jahrhunderthochwasser 2013 bis zum aktuell anvisierten Baubeginn der Schutzmaßnahmen fast acht Jahre ins Land gegangen sind. Jeder weiß, dass mit Naturereignissen wie Starkregen jederzeit zu rechnen ist und sich Jahrhunderthochwasser heutzutage nicht mehr darauf beschränken, einmal in hundert Jahren aufzutreten.

Zusammenlegen der Baumaßnahmen ist logisch

Der für Herbst letzten Jahres geplante Beginn der Bauarbeiten in Wilchwitz verschiebt sich in den März, weil die Großbaustelle Hochwasserschutz gleichzeitig für die Erneuerung der Ewa-Gasleitung im Bereich der Remsaer Straße genutzt wird. Das Zusammenlegen der Baumaßnahmen ist nur logisch. Schließlich muss die Remsaer Straße als Teil der Hochwasser-Schutzmaßnahmen dadurch nur einmal für den Verkehr gesperrt werden. So bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass die derzeit laufenden Ausschreibungen von raschem Erfolg gekrönt sind und sich die Bauarbeiten nicht noch weiter verzögern, etwa wegen ausgelasteter Firmen oder Fachkräftemangel.

Von Dana Weber