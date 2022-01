Altenburg

Seit knapp acht Monaten gibt es den Verein „FACK“ nun schon, der mit seinem provokanten Akronym für „Futurist’s agency for a new cultural Kick-Off“ die jungen Menschen in Altenburg ansprechen will, die nicht untätig zu Hause sitzen wollen, um über die mangelnden Möglichkeiten der Skatstadt zu schimpfen.

Das Konzept, weg von Vereinshierarchien hin zu basisdemokratischen Entscheidungen und offener Gemeinsamkeit zu gehen, ist vielversprechend. Die Projekthistorie des Gründungsjahres kann sich auch sehen lassen. Fraglich ist nur, wie nachhaltig die verschiedenen kleinen Projekte wirken, die an verschiedensten Stellen durchgeführt werden.

Die üblichen Verdächtigen werden auch abwandern

Wächst so eine Generation nach, die auch Dinge unangeleitet selbst in die Hand nimmt? Denn momentan sind es nach wie vor meist die üblichen Verdächtigen, die den – zumindest organisatorischen – Hut aufhaben und treibende Kraft hinter der gewünschten Veränderung in der Stadt sind. Doch die wird es sukzessive wahrscheinlich auch irgendwann an andere Stellen ziehen. Sei es für das Studium, den Job, die Familiengründung. Ob jetzt eine neue, junge und frische Generation nachwächst, die Altenburg von unten und innen heraus einer Frischzellenkur unterziehen will, bleibt in der Entwicklung von „FACK“ abzuwarten.

Von Katharina Stork