Altenburg

Dort, wo einst das Tanzbein geschwungen und geturnt wurde, wo Hochzeitsfeiern und ja – auch Parteitreffen – stattfanden, ist heute nur noch ein Parkplatz. Mitten in Schmölln stand die „Esse“ – das Kulturhaus. Es scheint, als habe es bald jeden Tag etwas zu sehen gegeben. Viele verbrachten sicherlich eine schöne Zeit in der „Esse“ mit vielen guten Erinnerungen. Und noch immer scheint sie zu fehlen – mehr als dreißig Jahre, nachdem dort zum letzten Mal so „richtig“ etwas los war. Die große Resonanz zur Postersteiner Ausstellung beweist: Vergessen ist die „Esse“ noch lange nicht bei den Schmöllnern und Schmöllnerinnen. Zumindest nicht bei jenen, die sie noch kannten. Genauso aber führt diese Resonanz zur Frage: Warum fehlt die „Esse“ offenbar so sehr? Gibt es in Schmölln einfach keine Alternativen mehr? Oder ist es zum größten Teil die Nostalgie, die dazu beiträgt?

Fest steht: Schmölln hat sich verändert. Und vielleicht ist das, was damals gebündelt in der Esse stattfand, einfach kleinteiliger geworden. Es gibt mehr als einen Tanzklub, es gibt mehr als eine Turnhalle und einen Sportverein, und Feste feiern sich in den verschiedensten Ecken der Stadt und ihren Ortsteilen. Ob das ultimativ besser ist, sei mal dahingestellt. Die Auswahl ist größer – und wird bestimmt noch wachsen. Rückblickend war die „Esse“ aber vielleicht ein vergleichsweise „unkomplizierter“ Ort – je nach Veranstaltung. Ohne viele Entscheidungen vorab, wo es wirklich hingehen soll, welches Restaurant besucht wird. Irgendwas war, irgendjemanden traf man schon. Auch mal schön.

Von Vanessa Gregor