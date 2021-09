Meuselwitz

Über den „Communication Breakdown“ sang die britische Rock-Legende Led Zeppelin bereits 1969. Es könnte ein Song sein, den man im Meuselwitzer Rathaus zuletzt häufig in den Büros vernommen hat. Und das nicht nur, weil die Telefonanlage der Verwaltung mehrmals mit Arbeitsverweigerung glänzte.

Bibliotheksfrage könnte längst gelöst sein

Nein, auch in anderen Belangen scheint in der Stadtspitze mitunter die Kommunikation zu versagen. Die unendliche Geschichte von der Suche nach einem neuen Bibliotheks-Standort ist so ein Fall. Monatelang wurde viel geredet, viel erörtert und vieles geplant – nur offenbar eher aneinander vorbei als im gemeinsamen Gespräch. Die Auswüchse sind nun zu besichtigen: eine endlose Hängepartie, ein in Teilen verschnupfter Stadtrat und ein Bürgermeister, der bereits privates Geld in ein Vorhaben investiert hat, dessen Umsetzung nach wie vor unsicher ist.

Entscheidungen werden im Funkloch getroffen

Und auch beim Städtewettbewerb Stadtradeln knackte es offenkundig hörbar in der Leitung. Statt einer Einbindung möglichst vieler Beteiligter, um die Aktion auf die Siegerstraße zu bringen, wurden recht einsame Entscheidungen im Funkloch getroffen – mit dem Resultat, dass nun bei der Kohlebahn die Drähte vor Frust glühen.

Das alles könnte man als Provinzposse mit Schmunzelpotenzial abtun. Oder aber deutlich kritisieren. Es könnte vieles einfacher sein – man müsste nur miteinander reden.

Von Bastian Fischer