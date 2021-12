Altenburg

Verhältnismäßigkeit wahren. Diese Worte werden in diesen Tagen viel bemüht, wenn es um den Umgang mit den montäglichen „Spaziergängen“ geht. Es steht nicht im Verhältnis, auf friedliche Menschen mit Wasserwerfern und Pfefferspray loszugehen, weil sie Ordnungswidrigkeiten begehen. Das ist nachvollziehbar. Zumal eine Eskalation das Letzte ist, was diese ohnehin gespaltene Gesellschaft jetzt gebrauchen kann. Und dass nicht alle einer Meinung sind, ist legitim in einem demokratischen Staat.

Absperren und freundlich winken

Allerdings ist es nicht so leicht zu erklären, warum man einerseits in Geschäften und Gaststätten die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert, andererseits aber akzeptiert, dass Hunderte Montag für Montag gegen eben diese Regeln verstoßen. Ist das verhältnismäßig? Und vor allem: Ist das konsequent und glaubwürdig? Auch ohne Eskalation hätten Polizei und Versammlungsbehörde Möglichkeiten zu reagieren. Auf keinen Fall sollte die Polizei Straßen absperren und freundlich winken, während Impfskeptiker unter anderem aus den Reihen von Rechtsextremen eine illegale Zusammenkunft abhalten. Das erweckt den Eindruck, die Polizei mache sich zu Handlangern.

Inzwischen hätten wohl auch die Impf-Befürworter, die es in und um Altenburg sehr wohl gibt, reichlich Grund, ebenso in Scharen auf die Straße zu gehen. Als Gegendemo. Dass sie es nicht tun, zeigt, dass sie den Ernst der Lage verstanden haben.

Von Kay Würker