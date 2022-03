Vollmershain

Das Freibad Vollmershain war vor einigen Jahren noch ein Sanierungsfall und stellte die Gemeinde vor ein großes finanzielles Problem. Dass das Dorf mittlerweile für seine feuchtfröhlichen Partys bekannt ist, ist unter anderem dem Sport- und Badverein Sprottenaue zu verdanken. Ehrenamtliches Engagement, eine starke Dorfgemeinschaft und spendable Sponsoren waren dabei entscheidend.

Nicht nur junge Menschen aus der Region, sondern auch darüber hinaus strömen nun zu den „Nass mit Bass“-Partys nach Vollmershain. Über 2000 Menschen sollen im Mai gemeinsam dort feiern. Mit ihren Eintrittskarten und dem Verzehr finanzieren sie das Bad in der restlichen Saison. Wer hätte gedacht, dass also vor allem die Jugend beim Feiern dazu beiträgt, ein Dorffreibad am Leben zu halten?

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baufirmen spendeten Materialien

Und trotz des hohen Alters erstrahlt das Schwimmbad mittlerweile in neuem Glanze. Denn bei der Sanierung und dem Umbau halfen verschiedene Baufirmen und Unternehmen aus der Region. Manche spendeten Sand oder Baumaterialien, ohne einen Cent dafür zu verlangen. Das Freibad Vollmershain zeigt, wie viel eine Dorfgemeinschaft erreichen kann, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Und die Jugend feiern lässt.

Von Yvonne Schmidt