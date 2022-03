Altenburg

Er hat sein Wort gehalten. Frank-Walter Steinmeier hat den Altenburgerinnen und Altenburgern nicht vom Balkon aus zugewunken, sondern hat sich mitten hinein begeben ins gesellschaftliche Getriebe dieser geschichtsbeladenen und zukunftsbedrückten Stadt. Er war nahbar, ansprechbar, interessiert. Er hat sich viel Zeit genommen. Und er hat der kleinen, zum Amtssitz erhobenen Stadt so viel Aufmerksamkeit und Bedeutung verliehen, dass die historische Dimension dieses Wochenendes wohl erst im Nachhinein deutlich werden wird.

Steinmeiers Geste ist vor Ort angekommen. Bei allen Sorgen in diesen Tagen überwog doch bei vielen Altenburgern augenscheinlich die Freude, wahr- und ernstgenommen zu werden.

Nun liegt es in Natur der Sache, dass ein Bundespräsident mit Mitarbeiterstab und hunderten Polizisten im Geleit nicht so eindringlich in die Lebenswelt der Einheimischen eintauchen kann wie Journalisten und Soziologen. Die Tage sind durchgeplant, vollgestopft und abgeschirmt, und kurze Begegnungen in der Innenstadt reichen für Selfies, nicht für Lebensgeschichten.

Bestellte Kneipengäste sind keine gute Idee

Umso reizvoller war die Idee, zum Tagesausklang unangekündigt in eine Gastwirtschaft zu gehen. Besuche in der örtlichen Gaststätte oder Kneipe sind immer die beste Gelegenheit für tiefergehende Gespräche mit Ottonormalbürgern. Leider war die Szenerie am Freitagabend eine Karikatur auf Steinmeiers Anliegen. Der Name Kulisse war Programm. Ein Raum voller Funktions- und Amtsträger statt zufälliger Gäste. Sogar die Skatrunde war inszeniert. Wer immer das organisiert hat, er hat dem Bundespräsidenten und auch Altenburg keinen Gefallen getan.

Und trotzdem: Unterm Strich war es ein gelungenes, denkwürdiges Auftakt-Wochenende für die Ortszeit Deutschland. Altenburg hat ein sehr facettenreiches Bild abgegeben – was gut tat nach den eher einseitigen bundesweiten Schlagzeilen vergangener Jahre. Wenn das hilft, die Altenburgerinnen und Altenburger ein bisschen selbstbewusster zu machen, ist schon viel erreicht.

Von Kay Würker