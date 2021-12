Altenburg

Kein Jauchzen und Frohlocken macht sich wohlig breit angesichts dessen, dass das Ministerium den schon vor 18 (!) Monaten beschlossenen Schulnetzplan für das Altenburger Land nun plötzlich als nicht genehmigungsfähig verwirft. Denn für viele Lehrer, Eltern und Schüler beginnt die schon lange hinter sich geglaubte Zitterpartie von vorn – und Stadtväter und Gemeinderäte werden erneut um einen Standortvorteil bangen.

Der Schrecken in Erfurt muss groß sein, angesichts des sich weiter zuspitzenden Lehrermangels in den nächsten Jahren, dem man vor allem mit größeren, vor allem aber keinesfalls mit viel zu kleinen Klassen begegnen will. Diesen sehr ernsten Zwang hat das Ministerium viel zu wenig deutlich gemacht und die Verantwortlichen im Landkreis damit in dem Glauben gelassen, mit ein paar Kunstgriffen könne man die x-fache Unterschreitung der Mindestschülerzahlen einigermaßen kaschieren.

Bekenntnis zu Meuselwitz fehlt

Das klappt nun nicht. Vor allem beim Gymnasium Meuselwitz, für dessen Zukunft nun wirklich tragfähige Lösungen gefunden werden müssen, sollte es dort nicht zu einem bösen Erwachen kommen. Bis dahin fehlt nicht mehr viel. Denn ein glasklares Bekenntnis für die höchste Schule an der Schnauder lässt der Kreistag ohnehin seit Jahren vermissen, indem die Mehrzweckhalle und anderes Gebäude weiter in einem erbärmlichen Zustand verbleiben müssen. Auch dieses bedenkliche Signal hat man in Erfurt mit Garantie empfangen.

Ähnlich hanebüchen muss die Lösung im Oberen Sprottental anmuten, bei der das Ministerium mit einem schicken, aber teuren Schulneubau beschwichtigt, besser hingehalten, werden soll. Für ein solches Projekt fehlt dem Kreis schlicht das Geld, womit das neue Bauwerk in die Kategorie Luftschloss fällt. Im Endeffekt muss sich über den rüden Federstrich der Landesregierung niemand wundern. Ernste Probleme erfordern ernsthafte Lösungen. Solche hat die von Landrat Uwe Melzer (CDU) geführte Behörde nicht geliefert. Wer es auszubaden hat, darüber muss nicht lange gerätselt werden.

Von Jens Rosenkranz