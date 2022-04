Altenburg

Die Preise steigen, die Regale sind leer: Lebensmittel werden teurer oder knapper. Mit dem Blick in den Supermarkt ist es zwar nur ein minimaler Bruchteil der Waren, der gerade nicht dauernd verfügbar ist – das reicht jedoch, um manche in Alarmbereitschaft zu versetzen. Das ist nachvollziehbar und wohl unvermeidbar. Aus psychischen und auch finanziellen Gründen wird auch mal in größeren Mengen eingekauft. Und: Vorräte anzulegen ist nicht das Schlechteste, dazu rät auch die Bundesregierung – und spricht von einem 14-Tage-Vorrat.

Doch dabei geht es nicht um literweise Öl und zahllose Päckchen Mehl, sondern einen besonnenen und haltbaren Vorrat. Daher sollte sich jeder vor seinem Einkauf Gedanken machen, was benötigt wird und insbesondere, wie viel. Es geht mal wieder um die Solidarität mit anderen – und ähnlich wie im Frühjahr 2020 gilt es nun, sich nicht allzu verrückt machen zu lassen. Wie wäre es damit, vorausschauend einzukaufen, anstatt panisch in den Hamster-Modus zu verfallen. Das könnte am Ende nicht nur anderen Kunden, den Händlern, sondern vielleicht auch dem eigenen Geldbeutel gut tun. Denn welcher Privatmensch braucht schon zehn Liter Öl in zwei Wochen?

Von Vanessa Gregor