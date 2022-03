Altenburg

Und wieder einer weniger. Dass die Plattenlandschaft in Nord immer weiter ausgedünnt wird, ist nichts Neues. Doch dass ein ganzer Block bunt sieht und damit vor seinem Verschwinden Graffitikünstlern aller Altersgruppen als temporäre Streetart-Galerie in XXL eine Bühne bietet, hat es so in Altenburg noch nicht gegeben.

Das Beste daran: Um den Raum kunstvoll zu nutzen, Möglichkeiten zu schaffen, um völlig legal und bei schönstem Tageslicht Ideen zu sprühen, bedurfte es keiner riesigen Investitionen, sondern „nur“ jemanden wie Ralf Hecht, der einfach mal fragt, und jemanden wie Thomas Nündel, der sich offen dafür zeigt und sagt: Könnt ihr machen. Idee trifft Vertrauen und bildet damit ganz unbürokratisch die Grundlage für kreatives Miteinander und geselligen Austausch – der hoffentlich jede Menge „Nord Storys“ zu Tage fördert und sie im kollektiven Gedächtnis lebendig hält. Zudem bietet das bunte Haus ab Mitte September einen wirklich spannenden Anlass für einen Ausflug nach Nord – eine Ecke, in die es Nicht-Anwohner sonst höchstens zum Lebensmittel-Shoppen zieht. Von Touristen aus dem erweiterten Altenburger Land ganz zu schweigen.

Die entstehenden Kunstwerke mögen nicht für die Ewigkeit gedacht sein. Und doch regen sie zu Gesprächen an, bringen Menschen in Kontakt und schaffen Erinnerungen, die bleiben. In kunterbunt.

Von Maike Steuer