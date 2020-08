Kommt Amazon mit über 1000 Jobs nach Altenburg und Gera?

Altenburg/Gera

Während viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie Probleme haben, befindet sich der US-Konzern Amazon auf Wachstumskurs und expandiert. Dabei hat der Online-Riese nun offenbar mindestens ein Auge auf Ostthüringen geworfen. Wie diese Zeitung aus gut informierten Kreisen erfuhr, plant der Versandhändler hier gleich zwei neue Standorte: im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz und im Gewerbegebiet Altenburg-Nordost.

Telefonkonferenzen mit Amazon-Vertretern

Wie zwei Eingeweihte unabhängig voneinander berichten, gibt es schon relativ konkrete Pläne für ein großes Warenlager, das bei Amazon Logistikzentrum oder Fulfillment Center heißt und direkt an der Bundesstraße 2 im Geraer Ortsteil Cretzschwitz entstehen soll. Kommt es dazu, könnten dort rund 1000 Arbeitsplätze entstehen, weil in solch einem Lager komplette Kundenbestellungen abgewickelt würden. In Altenburg ist den Insider-Angaben zufolge nahe der Bundesstraße 180 zwischen Julius-Zinkeisen-Straße und Porphyrstraße (gegenüber des THW-Ortsverbands und der früheren Fräger-Halle) ein Verteilzentrum avisiert, das 120 bis 130 neue Jobs bringen würde – und weitere bis zu 400 Fahrerjobs bei externen Transportfirmen.

Der Versandhändler Amazon interessiert sich für das Grundstück hinter der früheren Fräger-Halle (links). Es gibt bereits Pläne, dort ein Verteilzentrum zu errichten. Quelle: Thomas Haegeler

Dass die Pläne mehr als Gerüchte sind, belegt der Fakt, dass darüber bereits in Telefonkonferenzen mit Projektentwicklern und Vertretern aus dem mittleren Management des Online-Riesens verhandelt wurde. Bei den Gesprächen, an denen auch das Thüringer Wirtschaftsministerium, die Landesentwicklungsgesellschaft und lokale Akteure beteiligt waren, ging es unter anderem um Fördergelder, konkrete Grundstücke, Löhne und die bauliche Umsetzung.

Online-Riese hält sich bedeckt

Wie bei den Konferenzen besprochen wurde, soll der Lohn der Festangestellten an beiden geplanten neuen Standorten bei deutlich über elf Euro pro Stunde liegen. Außerdem wolle Amazon die Hallen nicht selbst bauen, sondern lasse dies sowie die Grundstückskäufe von einer Drittfirma erledigen und miete die Hallen dann nur an, erklären die Insider, die allerdings auch betonen, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen ist. Jedoch sei alles so weit fortgeschritten, dass es schnell gehen könnte, sobald die Daumen bei Amazon nach oben gehen.

Direkt an der B 2 könnte sich der Online-Riese Amazon im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz mit einem großen Warenlager ansiedeln. Die Flächen sind bereits zu zwei Dritteln verkauft. Quelle: Stadt Gera

Dem entsprechend bedeckt hält sich der US-Konzern selbst. „ Amazon investiert weiter in Deutschland und sucht nach neuen Standorten, um unseren Kunden weitere Vorteile bieten zu können wie zum Beispiel eine schnelle Lieferung“, teilte Unternehmenssprecher Manuel Lesch auf Anfrage mit. „Zu Standorten in Gera und Umgebung hat Amazon keine Ankündigung gemacht.“ Ob und wann es diese gebe, hänge „von unterschiedlichen Faktoren ab und wir entscheiden es individuell gemeinsam mit der jeweiligen Gemeinde und unseren Partnern“.

Auch Ministerium und Städte weitestgehend zugeknöpft

Angesichts dessen verwundert es wenig, dass sich auch das Wirtschaftsministerium als einer der Partner nicht „zu Ansiedlungsvorhaben von Unternehmen“ äußern will, wie Sprecherin Peggy Hoy wissen ließ. Ähnlich verhalten sind die Reaktionen auf entsprechend Nachfragen aus den Rathäusern in Altenburg und Gera. „Momentan ist insgesamt viel Bewegung in den Gewerbegebieten drin, aber dazu kann ich leider nichts sagen“, erklärte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). Aus dem Haus seines Geraer OB-Kollegen Julian Vonarb (parteilos) heißt es, dass man die Amazon-Pläne nicht bestätigen könne. „Mit dem Investor ist Stillschweigen über die Ansiedlung vereinbart worden, so dass wir hierzu keine Ausführungen vornehmen können“, erklärte Sprecherin Claudia Steinhäußer.

Ähnliche Reaktionen – zum Teil sogar im Wortlaut – hatte es im Februar dieses Jahr bereits auf Medienberichte über Pläne für ein Amazon-Logistikzentrum im bayerischen Hof gegeben. Ende Juni kam dann die Bestätigung, dass es ab Herbst gebaut wird.

Verdi hält Ansiedlungen für wahrscheinlich

Doch nicht nur deshalb hält man die Pläne des Online-Versandhändlers in Ostthüringen bei der Gewerkschaft Verdi für wahrscheinlich, auch wenn sie dort offiziell bisher nicht angekommen sind. „ Amazon schwingt sich gerade dazu auf, größter Wettbewerber von DHL zu werden“, sagte der auf Handel spezialisiert Gewerkschaftssekretär Thomas Schneider, der die Entwicklung Amazons in Mitteldeutschland seit Jahren begleitet.

Damit meint Schneider, dass der Versandhändler immer mehr ins Liefergeschäft an Endkunden, die sogenannte „letzte Meile“, investiere. „Deswegen sind wir gerade dabei, hier die Arbeitsstandards neu zu setzen, weil die Gefahr schlechter Bedingungen besteht“, so der Verdi-Mann. „Die Erfahrungen zeigen, dass sich Amazon gerade in strukturschwachen Regionen mit niedrigen Lohnniveaus und vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit ansiedelt.“

Von Thomas Haegeler