Nobitz

Am 29. August wird 14 Uhr in Ehrenhain Richtfest für den Neubau des Vereinsheims Fuchsbaude gefeiert. Den Termin gab Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) am Ende der Nobitzer Gemeinderatssitzung bekannt. Dabei stand am Donnerstagabend zeitweise in den Sternen ob und wie es weitergeht mit dem Millionen-Projekt. Denn die CDU-Fraktion um Thomas Hummel, Michael Apel und Thomas Nündel tut sich sehr schwer mit der Finanzierung des Projektes.

Nobitz steuert ins Finanzchaos

Es sei ohne gültigen Etat für 2019 samt Finanzplan für die nächsten Jahre nicht seriös möglich, über Hunderttausende Euro zu entscheiden, begründete Hummel den Antrag, die entsprechenden Punkte von der Tagesordnung zu nehmen. Letztlich konnten sich die Bedenkenträger bei dreimal Ja und drei Enthaltungen nicht gegen 13 Nein-Stimmen durchsetzen. Damit blieben die Auftragsvergaben auf der Tagesordnung.

Beendet war die Diskussion um den fehlenden Etat damit nicht. Seit Monaten wird das im Gemeinderat angesprochen und regelmäßig bemängelt, dass der Etat noch immer nicht vorliegt, dafür aber munter ins Blaue hinein viel Geld ausgegeben wird. „Mir reicht es nicht, wenn es von der Kämmerin heißt, die Finanzierung dieser Baumaßnahmen ist abgesichert. Wir haben 400 000 Euro Defizit im Etat“, so Nündel. Der Gemeinderat müsse sich mit den Finanzen befassen, um nicht zu enden wie Altenburg und Meuselwitz, so Apel, bevor er sagte, dass er glaube, genau das werde Nobitz passieren.

Mehrheit sieht keine Alternative

Nicht neu die Antwort vom Bürgermeister darauf: Die Finanzverwaltung sei unterbesetzt und neues Personal nicht auf die Schnelle zu finden. Dafür tue die Kämmerin, was sie kann, um bald einen Etat vorzulegen. Zum Defizit erklärte er, eines bestehe noch in der Kasse für laufende Kosten, dem Verwaltungshaushalt, aber nicht im Vermögenshaushalt, aus dem Investitionen bezahlt werden. „Und ich frage: Was sind die Alternativen? Die Kosten für den Fuchs verringern sich doch nicht und den Bau komplett zu stoppen, nachdem wir begonnen haben, wäre eine Katastrophe“, sagte Läbe und wusste die Mehrheit hinter sich.

Die beschloss dann, eine Firma aus Nobitz für über 142 000 Euro mit den Elektroarbeiten zu beauftragen, für etwa 57 000 Euro den Trockenbau von Handwerkern aus Bad Klosterlausnitz erledigen zu lassen und für rund 263 000 Euro Heizung und Sanitäranlagen von einem Betrieb aus Altkirchen installieren zu lassen. Zudem wurde der Auftrag für die Lüftungstechnik über reichlich 120 000 Euro an ein Unternehmen aus Crimmitschau vergeben. Außerdem wurde die Deckensanierung der Neuen Welt in Lehndorf für fast 70 000 Euro abgenickt, wo von Nobitz 20 000 Euro trägt. Ferner wurden Planungsleistungen für 53 000 Euro vergeben und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Zehma für 13 000 Euro gebilligt.

Von Jörg Reuter