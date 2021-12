Komplott zur Meuselwitzer Bürgermeisterwahl? – CDU und Dathe liefern Dementi mit Lücken

Meuselwitz

Die verschwiegene CDU-Mitgliedschaft des designierten Meuselwitzer Bürgermeisters Ronny Dathe nimmt neue Formen an. So kursiert an der Schnauder seit Tagen ein anonymes Schreiben. In diesem wird der Wahlsieg des 37-Jährigen als Komplott von ihm und führenden Meuselwitzer Christdemokraten beschrieben. Demnach sollen Dathe und die CDU-Fraktion unter Führung von Matthias Wittig die Inthronisierung des Ordnungsamtsleiters von langer Hand geplant haben.

Ein lang gehegter Plan für einen lenkbaren Bürgermeister?

Ausgangspunkt sei das Bewusstsein gewesen, dass die CDU mit einem eigenen Kandidaten chancenlos im Kampf um die Rathausspitze ist, heißt es in dem Schriftstück. Gründe: interne Querelen auf Bundes- und Kommunalebene und die Pleite von Ortsvereinschefs Fred Reichel bei der Wahl 2016. Bei Letzterer wurde er hinter Udo Pick (FDP) und Klaus-Peter Liefländer (UWW) mit nur 14,1 Prozent regelrecht abgestraft. Aus dieser Gemengelage heraus soll „unter Regie“ Wittigs der Plan entstanden sein, Dathe als Rathauschef zu installieren.

Dafür habe der 37-Jährige zunächst Ende 2019 „aus der CDU austreten und das Image eines des parteipolitisch ungebundenen Rathausmitarbeiters pflegen“ müssen, wie es in dem einseitigen Schreiben weiter heißt. Dann würde Dathe „den CDU Stadträten um Matthias Wittig ein williger und gut lenkbarer Bürgermeister sein“.

Für Wahlsieger Ronny Dathe wird es schon Wochen vor dem Amtsantritt als Chef im Meuselwitzer Rathaus ungemütlich. Quelle: Mario Jahn

Persönliche Interessen und zerschlagenes Porzellan

Als Ziel und Motivation wird die Fortsetzung der „von persönlichen Interessen geleiteten Klientelpolitik einzelner lokaler Akteure“ genauso genannt wie der Umstand, dass dadurch „auch alle anderen in Rathaus und kommunaleigenen Betrieben fest etablierten lokalen Größen“ und „deren Pfründe nun für weitere sechs Jahre gesichert scheinen“. Gemeint sein sollte damit vor allem Fred Reichel, der Chef der Städtischen Wohnungsgesellschaft ist.

Als Belege für das „CDU Kuckucksei, welches man den Wählern ins Nest legte“, nennt das Schreiben neben dem fehlenden Bruch Dathes mit den Christdemokraten vor allem den Aufwand, mit dem sich das CDU-Stadtratstrio Matthias Wittig, Birgit Reichel und Christopher Köhler für den 37-Jährigen ins Zeug legte. An Ortsvereinsvorständen wie Ex-Bürgermeisterin Barbara Golder und CDU-Kreischef Christoph Zippel vorbei empfahl man nicht nur im Namen aller eigenen, sondern auch namens aller SPD-, Linke- und Bürger-für-Meuselwitz-Mitglieder die Wahl Dathes. Das stellte sich jedoch zumindest für SPD und BfM als falsch heraus.

Dathe: „Keine Interesse mehr an Mitgliedschaft“

Und in der Tat hat Dathe nicht mit der CDU gebrochen. Auf Nachfrage bestätigte der designierte Bürgermeister seine Mitgliedschaft von 2015 bis Ende 2019 und begründete das Verschweigen dieser damit, dass er sie „nicht so hoch gehängt“ habe und nicht konkret danach gefragt worden sei. Seinem Austritt seien „keine Vorfälle“ vorausgegangen. Er erklärte ihn damit, „kein Interesse mehr an einer Mitgliedschaft gehabt“ zu haben.

Mit dem Gedächtnis von Meuselwitz’ Bald-Bürgermeister scheint es aber nicht weit her zu sein. Denn an genaue Gründe seines Ein- und Austritts kann er sich nicht erinnern. „Das ist so viele Jahre her“, sagte Dathe dazu. Ganz sicher ist er sich dann aber, dass er sich von seinem Eintritt „kein Amt versprochen“ habe. Und er weiß ebenso noch genau, dass es bei seinem Austritt „keine Diskrepanzen“ gegeben hat. Zudem widersprach er den Unterstellungen des Schreibens: „Es ist nicht so, definitiv nicht. Es gab keine Gespräche, keine Abmachungen, nichts. Es war nicht von langer Hand geplant.“

Stein des Anstoßes: Dieses Schreiben kursiert in Meuselwitz. In ihm werden Vorwürfe der Wählertäuschung erhoben. Quelle: privat

Wittig entsetzt, Reichel hat sich nichts vorzuwerfen

CDU-Fraktions- und Stadtratsvorsitzender Wittig dementierte die Vorwürfe ebenfalls und zeigte sich davon „entsetzt“. Er bezeichnete das Schreiben als „Schmähschrift“ und die darin beschriebenen Vorgänge als „Unterstellungen und Unwahrheiten“, mit denen er und seine „Kollegen in Ruhe“ gelassen werden wollen.

Auch Ortsverbandschef Reichel weist die Aussage zurück, dass die Kandidatur von Dathe von der Meuselwitzer CDU lanciert wurde, um seine Siegchancen als Parteiloser zu erhöhen. „Wenn das so gewesen wäre, hätten wir im Vorfeld der Wahl nicht fieberhaft im gesamten Landkreis nach einem eigenen Kandidaten gesucht“, sagte Reichel. „Ich habe mir hier nichts vorzuwerfen.“ Dathe habe man nicht auf dem Schirm gehabt.

CDU-Chef fehlt Erinnerung an Gründe für Ein- und Austritt

Allerdings kann sich auch Reichel nicht daran erinnern, warum der zukünftige Bürgermeister 2015 in die CDU eintrat und er wisse ebenso nicht, warum er die Partei 2019 wieder verließ. Dies habe ihm Dathe nicht mitgeteilt und er habe selbst nicht danach gefragt, versicherte der Vorsitzende. Und trotzdem unterstützte der CDU-Ortsverband Dathe knapp zwei Jahre nach dessen Austritt bei seiner Kandidatur.

Aufgrund des Schreibens, der Wahlanfechtung durch den unterlegenen Kandidaten Uwe Rückert (Freie Wähler) und Irritationen um den möglicherweise beschränkten Zugang zu einem Wahllokal und zum Wahlausschuss wurde im politischen Meuselwitz bereits darüber spekuliert, ob der Wahlsieger diese überhaupt annimmt. „Ich nehme die Wahl an“, stellte Dathe nun auf Nachfrage klar. Das werde er gegenüber der Wahlleitung auch noch in dieser Woche offiziell erklären.

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz