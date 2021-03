Konfirmanden gestalten Kreuz für Andachtsraum im Klinikum Altenburger Land

Altenburg

Ein besonderes Kreuz schmückt jetzt den Andachtsraum im Klinikum Altenburger Land. An ihm sind verschiedene christliche Symbole sowie kleine Botschaften und Wunschzettel befestigt. Gestaltet wurde es zusammen mit anderen Kreuzen von Konfirmanden aus dem Kirchenkreis Altenburger Land, heißt es in einer Pressemeldung des Klinikums.

Da derzeit der Konfirmationsunterricht coronabedingt nicht möglich ist, machten sich Pfarrer Dietmar Wiegand und die Konfirmanden gemeinsam Gedanken, wie man diese Zeit gestalten und für die Gemeinde Verbindung schaffen kann. Es wurde die Idee für besondere Kreuze geboren. Jeder, der das Bedürfnis hat, zu beten oder etwas zu wünschen, soll an den Kreuzen kleine Botschaften befestigen können.

Mehrere Kreuze gestaltet

Benjamin Dittrich aus Selka fertigte die Kreuze aus Balken alter Häuser an. Zehn Jugendliche trafen sich zum Konfirmationsunterricht im Freien und gestalteten die Kreuze mit Symbolen für das Leben, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. So sind die Kreuze geschmückt mit einem Herz, der Taube mit dem Ölzweig, einer Dornenkrone, einem Leuchtturm. Die Kreuze sind seit ein paar Tagen vor den Kirchen in Großstöbnitz, Weißbach, Nöbdenitz und Großstechau aufgestellt. Aus diesen Orten stammen die Konfirmanden.

Ein Kreuz wurde ins Altenburger Klinikum gebracht, wo es laut Klinikseelsorgerin Christine Hauskeller seinen Platz im Andachtsraum fand. Geschäftsführerin Gundula Werner dankte im Namen des Klinikums: „Unsere Mitarbeiter sehen sich seit Monaten einer großen Verantwortung gegenüber. Hinzu kommt das Besuchsverbot für unsere Patienten. Hier im Andachtsraum kann man einen Moment der Ruhe finden und etwas von der Last abgeben.“

Der Andachtsraum steht für alle Besucher jederzeit offen.

