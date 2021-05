Konzept erneut teurer: Altenburgs Chancen für die Landesgartenschau steigen trotzdem

Altenburg

Er hatte es bereits angekündigt, aber nun ist es noch teurer geworden. Anfang März informierte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) den Altenburger Stadtrat, dass die für die Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau (Laga) 2028 eingeplanten 40 000 Euro nicht reichen. Es sei eher mit 50 000 Euro zu rechnen, hatte er damals erklärt. Aber auch das reichte nicht, wie der OB den Volksvertretern in der jüngsten Sitzung eröffnete.

Laga-Studie für Altenburg kostet 64 500 Euro

„Wir haben den Auftrag vergeben“, sagte der Rathauschef mit Bezug auf einen Beschluss des Hauptausschusses im April. Demnach bekamen die Landschaftsarchitekten und Stadtplaner der Firma Arc.Grün aus Kitzingen in Baden-Württemberg den Zuschlag. Kosten des Auftrags, der sich gegen drei Konkurrenzangebote durchsetzte: 64 500 Euro. Dafür bekommt man die Expertise des Büros, das „bereits mehrere Laga-Gutachten erstellt und bis zur Vergabe begleitet hat“, so Neumann. Am Dienstag gab es dazu bereits einen ersten Termin. „Da kommt etwas ganz Großartiges auf Altenburg zu“, erklärte der OB im Anschluss. „Bürgerbeteiligung folgt.“

Daneben gibt es aber noch einen Grund, warum die Laga-Chancen für die Skatstadt, die sich im Vorjahr für einen neuen Anlauf entschieden hat, steigen. Denn das Bewerberfeld wird sich offenbar verkleinern, weil sich Hildburghausen aus finanziellen Gründen selbst vom Laga-Traum verabschiedet. So lehnte der dortige Stadtrat in der Vorwoche die Vergabe jenes Konzepts ab, das eine Kostenschätzung und einen Finanzierungsplan enthält und bis Ende Oktober einzureichen ist – und das Altenburg nun in Auftrag gegeben hat.

Hildburghausen soll Aus am 11. Mai beschließen

Laut Verwaltung der Stadt in Südthüringen ließ der Stadtrat die von Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) eingebrachte Vorlage aber wegen zu hoher Kosten für die Bewerbung und damit verbundene Planungen durchfallen. Demnach lagen etwa 80 000 Euro zwischen kalkulierten und tatsächlichen Kosten für das Konzept. „Damit sehe ich leider keine Chance mehr, rechtzeitig qualifizierte Bewerbungsunterlagen für die Laga abzugeben“, sagte Kummer, der nun für den 11. Mai eine Sondersitzung angesetzt hat, auf der der Stadtrat das vorzeitige Aus des Mitbewerbers beschließen soll.

Geschieht das, schrumpft die Bewerberzahl auf sieben. Neben der Skatstadt, die sich erfolglos für die Laga 2024 beworben hatte, wären dann noch Arnstadt, Bad Frankenhausen, das Städteduo Bad Salzungen und Bad Liebenstein, der Initiativkreis Orla-Region mit Neustadt/Orla, Pößneck und Triptis, die Arbeitsgemeinschaft „Entwicklung Oberzentrum Südthüringen“ mit Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof sowie die Allianz „Thüringer Becken“ mit Sömmerda, Buttstädt, Kindelbrück und Straußfurt für die Veranstaltung in sieben Jahren im Rennen.

Von Thomas Haegeler