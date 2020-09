Altenburg

Es sollte das Highlight im Konzertprogramm 2020 der Skatstadt werden – der Auftritt von Creedence Clearwater Revived. Zum Teil in Originalbesetzung wollte die CCR-Coverband im April den Goldenen Pflug aufmischen und das Woodstock-Festival von 1969 wieder aufleben lassen. Der Run auf die Karten war entsprechend groß. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert wurde auf den 10. Oktober verschoben. In der Hoffnung, bis dahin eine andere Situation vorzufinden. Doch noch immer gelten strenge Hygieneregeln. Was nun?

Schon seit Längerem rennen Karteninhaber der Tourismusinformation (TI) Altenburger Land sprichwörtlich die Bude ein. Doch bis dato konnten die Mitarbeiter keine konkrete Auskunft geben. „Wir haben mehrfach versucht, den Veranstalter zu kontaktieren, weil wir keine offizielle Information erhalten haben“, sagte TI-Chefin Lisa Piller. Doch am Telefon wurde niemand erreicht, auf E-Mails kam lediglich eine an die Konzertbesucher gerichtete Standard-Antwort. Selbst der Versuch, über Eventim Näheres zu erfahren scheiterte. Kartenverkäufer Eventim teilte mit, dass der Veranstalter – die in der Altenburger Poststraße 26 ansässige Mitteldeutsche Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft UG (MVVG) – die Zusammenarbeit mit Eventim aufgekündigt habe. Die eingenommenen Gelder seien an den Veranstalter ausgezahlt worden. Zum Glück hatte zumindest die Stadtverwaltung als Vermieter etwas läuten hören: Von einer Verschiebung des CCR-Konzerts um ein Jahr war die Rede.

CCR-Konzert ist auf 2021 verschoben

Dies hat der Abteilungsleiter Marketing der MVVG, den die OVZ am Donnerstag dann doch am Telefon erreichte, bestätigt. „Das Konzert von CCR ist jetzt für den 9. Oktober 2021 vorgesehen“, berichtete Bastian Herbst. „Alle Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen will oder kann, wird gebeten, sein Tickets per Einwurfeinschreiben an uns zu senden. Wir schicken dann einen Gutschein.“ Aufgrund der Aufkündigung der Zusammenarbeit mit Eventim sei keine andere Möglichkeit gegeben.

Kommt Vicky Leandros nach Altenburg? Das ist noch nicht geklärt. Quelle: André Kempner

Noch keine Entscheidung hingegen sei für das Weihnachtskonzert mit Vicky Leandros am 5. Dezember in der Brüderkirche gefallen. „Hier wollen wir die neue Thüringer Corona-Verordnung Ende Oktober abwarten. Aber ehrlich gesagt habe ich wenig Hoffnung“, bedauert Herbst. Auch hier laufe es vermutlich auf eine Verschiebung hinaus.

Er kommt nach Altenburg: Rudi Giovannini. Quelle: Jens Paul Taubert

Mehr Glück haben die Ticketinhaber des Konzerts mit Rudy Giovannini am 8. Oktober, 16.30 Uhr, ebenfalls in der Brüderkirche. „Unser Hygienekonzept ist genehmigt. Der Vorverkauf entspricht fast punktgenau der zulässigen Maximal-Besucherzahl von 250“, so Frank Rablewski, Geschäftsführer von Cine-Event Zeitz. Folglich gilt die Veranstaltung jetzt als ausverkauft. „Leider müssen wir unsere Kunden aber um Verständnis bitten, dass die Platz-Nummerierung unter den neuen Bedingungen nicht zu halten sein wird.“

Die "Simon & Garfunkel Revival Band" spielt wegen Hygieneauflagen gleich doppelt. Quelle: Pr

Da für das ebenfalls von der Zeitzer Firma veranstaltete Konzert mit der Simon & Garfunkel Revival Band am 14. November an gleicher Stelle bereits 350 Tickets verkauft sind, werde es zwei Konzerte geben – ob zwei an einem Tag (nachmittags und abends) oder je eins am Sonnabend und Sonntag, das müsse mit den Kirchenverantwortlichen allerdings noch geklärt werden.

Die größte Herausforderung sei nun, genug Online-Buchungen zu haben, um Karteninhaber informieren zu können, sagt Rablewski. Die Band jedenfalls stehe bereit, für die gleiche Gage zwei Konzerte zu geben. „Sie sind froh, überhaupt auftreten zu können. Denn seit März haben wir und die Künstler nichts verdient.“ Die Fixkosten hingegen müssen doppelt aufgebracht werden, auch die Miete sei weiter in gleicher Höhe zu zahlen.

Keine Corona-Rabatte

„Wir können hier trotz Corona keine Rabatte geben, denn wir sind an die gültige Satzung gebunden“, begründet der Altenburger Rathaus-Sprecher Christian Bettels die ähnliche Situation für den Goldenen Pflug. Die Absagen oder Verschiebungen resultieren aber vornehmlich aus den strengen Hygieneregeln. „Wir haben deshalb beispielsweise im Oktober keine großen kulturellen Veranstaltungen im Pflug, weil sie sich nicht rechnen.“ Wie Knut Wesser von der Infektionsschutzbehörde des Landkreises der OVZ bestätigte, dürfen bei Konzerten jeglicher Art derzeit nur 400 Besucher in den Pflug. Maximal möglich sind laut Stadtverwaltung eigentlich 1200. In der Brüderkirche sind es 250 statt knapp 1000.

Die Vollmershainer Schalmeien haben ihr Jahresabschlusskonzert 2020 verworfen. Quelle: Wolfgang Riedel

Sämtliche mit einem Hygienekonzept verbundenen Auflagen haben die Vollmershainer Schalmeien gleich komplett das Handtuch werfen lassen. Das für den 31. Oktober im Goldenen Pflug geplante Jahresabschlusskonzert ist abgesagt. „Wir hatten den Vorverkauf erst gar nicht gestartet, um uns die aufwendige Rückabwicklung zu ersparen“, erklärt Andreas Gerth vom Vereinsvorstand. Eine Verschiebung sei völlig unsinnig, denn im nächsten Jahr stehen ja schon die neuen Konzerte an. Welche davon am Ende tatsächlich stattfinden, könne freilich niemand sagen. Zumindest Open Air sei im Sommer zum Glück schon wieder etwas möglich gewesen.

