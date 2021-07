Kraftakt an den Gleisen: Bahn startet in Altenburg Großbaustelle

Altenburg

Jede Großbaustelle braucht einen symbolischen Spatenstich. Da macht die Deutsche Bahn keine Ausnahme. Bevor der Ausbau der Strecke Böhlen–Treben–Altenburg–Gößnitz so richtig in Schwung kommt, einschließlich wochenlanger Sperrungen und Schienenersatzverkehr (die OVZ berichtete), trafen sich die Offiziellen von Bahn und Altenburger Stadtverwaltung zum Medientermin. Gemeinsam zeigten die Damen und Herren, was ein Kraftakt ist: Für den Fototermin wurde ein Stück Gleis gehoben.

„Mit dem Ausbau des Abschnitts Treben–Altenburg nehmen wir einen weiteren Abschnitt der gerade für die mitteldeutsche Wirtschaft wichtigen Verbindung von Leipzig in Richtung Hof, Nürnberg und Regensburg in Angriff und machen ihn damit fit für die Zukunft“, sagte Frank Engel, Leiter des Referats Investitionsfinanzierung im Bundesverkehrsministerium. Und Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann konstatierte: „Mit den nach dem Ausbau verkürzten Fahrzeiten werden wir als Stadt Altenburg noch näher an die Zentren Leipzig, Zwickau und Halle rücken.“

Doch bevor es schneller geht, wird ausgebremst: Bereits am kommenden Montag starten die Einschränkungen im S-Bahnverkehr, damit neue Gleis- und Weichenverbindungen sowie Oberleitungsanlagen und Bahnsteige errichtet werden können.

Von Kay Würker