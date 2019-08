Kraschwitz

Der Nobitzer Ortsteil Kraschwitz ist seit Jahren berühmt für seine Zeitreisen und so hieß es am vergangenen Sonnabend wieder: „ Kraschwitz swingt“.

Passende Mode für den schwungvollen Tanz

„Swing ist eine Nische“, erklärt Dorf-Art Vorsitzender Hans-Joachim Neuhaus das Erfolgskonzept. Gemeinsam mit der Tanzschule Schaller entführt sein Verein bereits zum 5. Mal Tanzbegeisterte in die Ära der 30er-Jahre. Und weil es sich zum Swing am besten mit Livemusik tanzen lässt, spielt auch in diesem Jahr Thüringens kleinste Bigband in Neuhausens Scheune auf. Die neunköpfige „Inkspot Swingband“ aus Zeulenroda um Sängerin Domenica Pottel bietet tanzbaren Jazz vom Feinsten. Die Musik geht sofort ins Blut und in die Beine. „Liebe Leute, ihr seht großartig aus. Das gibt es nur in Kraschwitz“, lobt Andreas Machnik am Kontrabass die Tanzpaare. Viele sind stilecht gekleidet: Die Damen in kurzen, luftigen Kleidern – die Herren mit Hosenträgern und Schiebermützen.

Vom Nachwuchs bis zu den Profis

Doch die Eröffnung des Abends ist den Jüngsten vorbehalten. Achtzehn kleine Tänzer der Altersklasse 6 präsentieren vor der Scheune stolz Jive. Die Eleven der Tanzschule Schaller holen zur großen Freude des Publikums ihre verdutzten Eltern zum Mittanzen ab.

Im Anschluss liefern die Rock´n´Roll Road Runners aus Altenburg eine beeindruckende Darbietung in atemberaubender Geschwindigkeit. Die 17- bis 24-Jährigen vom „Tanzkreis Schwarz-Gold“ Altenburg haben sich seit vier Jahren dem Tanzstil der 50er-Jahre verschrieben.

Auch die Spielpausen der Swingband werden für Darbietungen alter Tanzstile genutzt. Jan Herlitius vom Tanzstudio Fischer Dresden zeigt mit Partnerin Charleston und Lindy Hop; während die Spezialität der Altenburger Achim und Petra Böttger der Boogie-Woogie ist. Henriette und Therese Schaller leiten in der überfüllten Scheune einen Crashkurs im Lindy Hop an – dem ursprünglichen Swingtanz. „Nächstes Jahr müssen wir wohl anbauen“, meinen die beiden schelmisch.

Event stärkt die Dorfgemeinschaft

Der denkmalgeschützte Fünfseitenhof von Familie Neuhaus hat das richtige Flair für diesen beschwingten Abend. Steffen Taube aus Wilchwitz schwärmt: „Das wirklich schöne ist, hier wird eine Musik gespielt, die gibt’s nicht überall.“ Im Innenhof sitzen die Gäste unter Lichterketten in angeregten Gesprächen beisammen und genießen die Atmosphäre. „Das stärkt doch die Dorfgemeinschaft“, ist sich Organisator Hans-Joachim Neuhaus sicher und mischt sich zu vorgerückter Stunde unter die Tanzenden.

Von Dana Weber