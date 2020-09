Altenburg

Wer meint, Taschen seien nichts weiter als schnöde Transportmittel, kann bei Denise Burkhardt was erleben. Die Schmöllnerin zeigt, was sich mit Ideen, Leidenschaft und dem richtigen Material alles gestalten lässt. Handtaschen, Geldbörsen, Dekorationsartikel – alles handgefertigt. Hauptsächlich arbeitet sie mit Baumwolle, Jersey und Flies. Anfangs nur für den Eigenbedarf. „Doch dann kamen immer wieder Freunde und Bekannte auf mich zu, wollten auch so eine ausgefallene Tasche haben“, erzählt Denise Burkhardt.

So wurde aus dem kleinen Hobby ein richtiger Nebenberuf. Seit sechs Jahren vermarktet sie ihre Produkte über Facebook, zum Preis von etwa 35 bis 89 Euro. „Ich stelle dort Fotos rein. Meine Kunden schreiben mir dann und wählen ein Modell aus, das ihnen gut gefällt“, erklärt die verheiratete Mutter von zwei Kindern. Die Interessenten finden sich inzwischen bundesweit, auch in Hamburg und Berlin. Und sie müssen in Regel geduldig sein, mitunter mehrere Wochen Wartezeit einplanen. Denn Denise Burkhardt hat als Einzelhandelskauffrau noch einen Hauptberuf.

Seit dem Wochenende dürfte die Kundschaft der 38-Jährigen weiter gewachsen sein. Sie präsentierte sich auf der „Idee 3“, der Messe für Kreativität, Kultur und Wirtschaft, die im Prinzenpalais stattfand. Knapp zwei Dutzend Künstler aus dem Altenburger Land stellten dort auf zwei Etagen aus, verkauften, beantworteten Fragen. An Publikum mangelte es nicht: Vor dem Eingang bildete sich am Sonntagvormittag eine große Schlange.

Am Eingang zur Kreativmesse stand das Publikum Schlange. Quelle: Mario Jahn

Von Wohndeko bis hin zu selbst gemachten Kärtchen – es gab viel zu entdecken, und das bei kostenfreiem Eintritt. Die Messe hat Tradition, findet jährlich auf dem Altenburger Schloss im Zuge des Tages des offenen Denkmals statt.

Auch Irmtraud Cebulla hatte einen Stand. Sie hat sich – neben verschiedenen Färbetechniken für Kleider – vor allem auf Tagua-Schmuck spezialisiert. „Der wird aus der Steinnuss hergestellt und durchläuft einen aufwendigen Prozess bis zur Fertigstellung“, erklärte die Künstlerin aus Gödern. Die Steinnüsse werden getrocknet und das elfenbeinfarbene Innere dann per Schliff in die gewünschte Form gebracht. Zum Abschluss wird der Schmuck in Farbe eingelegt. Diese Methode mache jedes Stück zum Unikat. „Keine Nuss ist gleich, deswegen werden die Ketten und Armbänder auch jedes mal anders“ schildert Irmtraud Cebulla.

Irmtraud Cebulla aus Gödern hat sich auf Schmuck aus der Steinnuss spezialisiert. Quelle: Mario Jahn

Auch Filzkunst präsentierte sie auf der Kreativmesse. „Mit dem Filzen habe ich angefangen – und dann kam alles nacheinander dazu“, erzählte sie. Der Preis für die kleinen Kunstwerke sind ganz verschieden. Für eine etwas größere Kette kann bis zu 25 Euro kosten, Armbänder hingegen sind schon für um die 8 Euro zu haben.

