Kreativkonsum in Kriebitzsch erhält Unterstützung – doch es fehlen Baustoffe

Kriebitzsch

Es geht voran mit dem Projekt eines Kreativkonsums in Kriebitzsch: An den vergangenen Wochenenden wurde auf dem Areal im Ortskern durch den federführenden Verein unter Leitung von Initiatorin Maike Steuer zu den ersten Arbeitseinsätzen geblasen. Wie berichtet soll in dem historischen Gemäuer mittelfristig eine Dreifach-Nutzung entstehen: Neben Wohnräumen für Steuer und ihre Familie ist im Erdgeschoss eine Mischung aus Kreativraum und Tante-Emma-Laden geplant, um den sich ein eigens gegründeter Verein kümmern soll. Im Obergeschoss sollen perspektivisch Gäste beherbergt werden.

„Grundreinigung“ per Bagger

„Wir haben quasi Grundreinigung betrieben und insbesondere den über die Jahre gewucherten Wildwuchs im Garten beseitigt“, berichtet Steuer. Dafür war schweres Gerät nötig: Per Bagger wurde den teils meterhoch gewachsenen Grünpflanzen zu Leibe gerückt. Ein ganzer Container voller Grünschnitt, so Steuer, sei so am Ende zusammen gekommen. „Das war aber auch nötig, immerhin brauchen wir den Platz, um baldmöglichst ein Gerüst zu stellen, damit die nötigen Arbeiten am Dach starten können“, erklärt sie. Während ein kleiner Schuppen auf dem Areal zu diesem Zweck bereits abgerissen wurde, soll nun zügig auch noch ein Teil des Anbaus am Haus weichen. Läuft alles nach Plan, werde der ehemalige Konsum Anfang Juni dann eingerüstet.

So präsentierte sich der Garten des ehemaligen Konsums vor den Arbeiten. Quelle: privat

Baustoffmangel bremst Pläne aus

Wann sich allerdings die Arbeiter um den „Hut“ des Hauses kümmern können, ist derzeit noch nicht ausgemacht. Dabei ist es weniger die Motivation der Beteiligten, die den Tatendrang bremst, als vielmehr die derzeitige Lage auf dem Markt für die benötigten Baumaterialien. „Da herrscht im Moment durch die Bank weg Mangelwirtschaft“, schildert Steuer die Situation. Egal ob Dämmung, Dachlatten oder neue Fenster: Das wenige, das noch vorhanden ist, wird zu teils astronomischen Preisen angeboten, da der Nachschub branchenübergreifend stockt.

Eine Entwicklung, die für Steuer nicht überraschend kommt. „Mein Vater, der in der Baubranche tätig ist, hat die Situation schon vor Monaten kommen sehen. Das Problem ist, das viele Materialien für den Export vorgesehen sind, die inländischen Hersteller kaum hinterher kommen“, erklärt sie. Die Folge: „Teils werden auf Ebay für eine Dachlatte 9 Euro aufgerufen.“ Zum Vergleich: Normal sind laut Steuers Vater Preise von unter einem Euro pro laufendem Meter. „Wir haben diverse Baustoffhändler abtelefoniert, aber es ist im Moment kaum was zu machen. Einige würden uns sicher was verkaufen – wenn wir vorher die Materialien selbst vorbeibringen“, schildert Steuer den derzeit in der Branche vorherrschenden Galgenhumor. Noch bleibt die zweifache Mutter jedoch optimistisch, den angepeilten Umzug und weitere Arbeiten in diesem Jahr stemmen zu können.

Die Mitglieder des Kreativkonsum-Vereins hatten einiges zu tun. Quelle: privat

Unterstützung von den „LeerGut-Agenten“

Zumindest an anderer Stelle gibt es hingegen positives zu vermelden: So erhalten die Kreativkonsum-Mitglieder inzwischen auch Unterstützung von anderer Seite. Ende vergangener Woche hatte sich Besuch aus Apolda in Kriebitzsch angekündigt: Bertram Schiffers, Projektleiter der Internationalen Bauausstellung Thüringen (IBA) sowie Architekt Martin Dittmann waren vor Ort. Der Grund: Der Kreativkonsum wird als eines von 15 Projekten im Freistaat von den unter dem Dach der IBA agierenden „LeerGut-Agenten“ unterstützt. Der Verbund will die nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum Thüringens voranbringen und dabei insbesondere Projekte in leerstehenden, historischen Immobilien in den Blick nehmen. Wie genau die Unterstützung am Ende ausfällt, soll sich nun in den kommenden Tagen entscheiden. Denkbar sind laut Maike Steuer im Nachgang des Treffens sowohl eine Bauberatung durch Architekt Dittmann als auch Hilfestellungen, um den Kreativkonsum-Verein als solches voranzubringen.

Von Bastian Fischer