Posterstein

 Gefahr und Genesung liegen nah beieinander: Während Bad Brambach im sächsischen Vogtland mit der stärksten Radon-Mineralheilquelle der Welt wirbt, stellt das Edelgas in Posterstein ein Problem dar. Den Unterschied machen Dosis und Zeitspanne der Einwirkung. Während Patienten im Heilbad dem radioaktiven Gas vergleichsweise kurz ausgesetzt sind, stellt das langjährige Einatmen erhöhter Radonkonzentration in Räumen ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar.

Die Postersteiner müssen sich deshalb schützen. Und das auf Anordnung: In Posterstein existiert seit diesem Jahr eine Radon-Messpflicht für Arbeitgeber. Doch viele Betroffene scheint diese Nachricht noch nicht erreicht zu haben. Wie OVZ-Recherchen ergaben, ist manch einer auch der irrigen Annahme, dass erst ein Schreiben vom Landratsamt kommen müsse. Dem ist allerdings nicht so. Seit die Gemeinde im Dezember 2020 als Radon-Vorsorgegebiet ausgewiesen wurde, müssen Verantwortliche für Arbeitsplätze selbst aktiv werden und Radonmessungen in Kellerräumen und im Erdgeschoss vornehmen.

Das malerische Posterstein ist seit Dezember 2020 Radon-Vorsorgegebiet. Quelle: Mario Jahn

Radon als Heilmittel und Gesundheitsrisiko

Nach Aussage des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) kann Radon das Risiko erhöhen, an Lungenkrebs zu erkranken. Nach Ausweisung der betroffenen Thüringer Gebiete hat das Landesamt die entsprechenden Gemeinden angeschrieben sowie Verbände wie Handwerks-, Ingenieur- und Architektenkammern über die Messpflicht informiert.

Messungen im Postersteiner Herrenhaus laufen bereits

Im neuen Verwaltungssitz der VG Oberes Sprottental wird die Radonkonzentration bereits seit Mitte April gemessen. Im Erdgeschoss des Herrenhauses auf dem Postersteiner Burgberg hängen fünf Dosimeter, verteilt auf vier Zimmer, etwa einen Meter über dem Boden. Die kleinen Messgeräte sind nicht größer als ein früheres Fünf-Mark-Stück und verbleiben ein Jahr lang in den Räumen. „Wir haben ein Unternehmen in Jena beauftragt und uns Messgeräte zuschicken lassen“, erzählt Manuela Barth, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft.

Wenn das Messungsjahr im April 2022 vorüber ist, werden die Dosimeter nach Jena zur Auswertung geschickt. Rund 50 Euro kostet jedes der Geräte inklusive Auswertung der Messergebnisse. „Ich habe die Verordnung im Thüringer Staatsanzeiger gelesen und sofort reagiert“, erzählt die VG-Vorsitzende. Sie habe die Information zur Messpflicht auch an die Gemeindeverwaltung Posterstein weitergegeben.

Das Herrenhaus auf dem Postersteiner Burgberg ist neuer Sitz der Verwaltungsgemeinschaft. Im Erdgeschoss wird die Radonkonzentration gemessen. Quelle: Mario Jahn

Warum ist Posterstein Radon-Vorsorgegebiet?

Doch warum muss ausgerechnet in Posterstein die Radonkonzentration gemessen werden – und nirgendwo anders im Altenburger Land? Als Bestandteil der Luft ist das radioaktive Gas grundsätzlich allgegenwärtig. Eine radonfreie Zone gibt es nicht. Das Edelgas gelangt als Zerfallsprodukt von natürlich vorkommendem Uran durch Risse im Gestein in die Atmosphäre. Im Freien stellt es keine Gefahr dar, da es sich leicht verflüchtigt. In Räumen besteht ab einer gewissen Konzentration allerdings ein Gesundheitsrisiko. Posterstein weist geologisch bedingt einen erhöhten Radongehalt im Boden auf beziehungsweise eine erhöhte Durchlässigkeit des Untergrundes, die den Austritt des Gases begünstigt. Laut TLUBN ist eine beträchtliche Zahl von Gebäuden betroffen. Neben Posterstein wurden 18 weitere Thüringer Gemeinden von der Behörde als Radon-Vorsorgegebiete ausgewiesen.

In der gesamten Gemeinde Posterstein gilt die Messpflicht für Arbeitgeber. Quelle: Mario Jahn

Messpflicht für Arbeitgeber wird kontrolliert

Laut Dieter Gebhardt vom TLUBN betrifft die Messpflicht alle Verantwortlichen für Arbeitsplätze, also neben Arbeitgebern auch Selbstständige und Inhaber von Werkstätten, die an andere vermieten. Die Messgeräte dürfen nur von einer anerkannten Stelle des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) bezogen werden, das auch die Auswertung nach zwölfmonatiger Messung durchführt. Eine Liste der anerkannten Stellen findet sich auf der Internetseite des BfS.

Eigentlich hätten die Arbeitgeber im Gemeindegebiet Posterstein bereits bis Ende Juni mit den Messungen beginnen müssen. Denn ab Jahresmitte 2022 wird das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz als Vollzugsbehörde die Auswertungsergebnisse abfragen. Unter gewissen Voraussetzungen kann aber eine sechsmonatige Fristverlängerung gewährt werden. Wer die Radon-Messpflicht komplett missachtet, begeht laut TLUBN eine Ordnungswidrigkeit.

Grenzwert 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft

Wird der Grenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft überschritten, liegt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko vor. Dann müssen je nach baulichen Gegebenheiten radonreduzierende Maßnahmen umgesetzt werden. Die können von regelmäßigem Lüften über Abdichtung des Untergrundes bis zum Radonabsaugen reichen.

Warum die Messpflicht nicht auch für Privatleute gilt, konnte Dieter Gebhardt vom TLUBN nicht beantworten. Das Amt setze den Maßnahmenplan des Bundesumweltministeriums um. Und die Bundesebene sieht bei privaten Hausbesitzern nur freiwillige Messungen vor.

„Irgendeine Behörde hätte informieren können“

Ob alle Messpflichtigen in Posterstein bis Mitte nächsten Jahres reagiert haben, muss bezweifelt werden. Klaus Hofmann, Direktor der örtlichen Burg, ist überrascht und kann noch nicht sagen, ob er überhaupt messen muss. „Ich muss mich erst mal kundig machen, was zu tun ist. Ich fände es in Ordnung, dass uns irgendeine Behörde eine Information rausgibt. Es betrifft ja alle möglichen Leute.“

Das TLUBN hat für Fragen rund ums Thema Messpflicht ein Radon-Telefon unter der Nummer 0361 573943943 geschaltet und zudem die Mail-Adresse radon-info@tlubn.thueringen.de eingerichtet.

Ob auch die Burg Posterstein zum Radon-Messen verpflichtet ist, muss sich noch zeigen. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber