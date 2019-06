Altenburg/Nobitz

Der Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles ist an der SPD-Basis im Altenburger Land auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während die Kreisvorsitzende Katharina Schenk und der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe sich noch halbwegs einig sind, dass in dem neuerlichen Tiefpunkt auch eine Chance zur Neuausrichtung der Sozialdemokraten steckt, gehen die Meinungen über das Wie zum Teil weit auseinander. Während sich der 50-jährige Gemeindechef strikt gegen Neuwahlen ausspricht, plädiert die 31-Jährige für ein Ende der Großen Koalition (Groko).

Für Schenk gehen Inhalte vor Personen – Doppelspitze denkbar

Nahles habe – wie viele ihrer Vorgänger – handwerkliche Fehler gemacht, zeigte Schenk Verständnis für den Rücktritt. Bei der Art und Weise, wie es dazu kam, habe sich die SPD „aber nicht mit Ruhm bekleckert“. Sie findet es „immerhin vernünftig“, dass sich ihre Partei „nicht schnell auf eine neue Führung festgelegt hat“, sondern es eine Interimslösung gebe, die das Personal-Roulette stoppe und einen echten Übergang ermögliche. „Das bietet die Chance einer inhaltlichen Neuausrichtung, die mit dem Ende der Groko einhergehen sollte“. Zwar habe die SPD „viele Projekte in der Regierung mit einem Häkchen versehen“, könne dies aber nicht kommunizieren. „Vielen denken doch, der Mindestlohn ist eine konservative Idee.“

Den Vorrang bei der Neuausrichtung hat bei Schenk das „inhaltliche Korsett, das mehr als bloße Schlagworte“ beinhalten muss. Erst im nächsten Schritt gehe es darum, wie dieser Inhalt mit Personalien gefüllt werde. Dabei ist für sie eine Doppelspitze „ein gangbarer Weg. Dafür braucht es aber eine Urwahl.“ Es gehe schließlich um die Führungspersonen „der Basis und nicht um die von fünf Mandatsträgern“. Klar ist dabei für die SPD-Kreischefin: „Es braucht komplett neues Personal und nicht wieder jemanden aus der zweiten oder dritten Reihe.“

Läbe für Fortsetzung der Groko mit radikaleren Forderungen

Dass es nicht so weitergehen könne wie bisher, sieht auch der Sozialdemokrat Hendrik Läbe ein. „Dabei war die Arbeit der SPD in der Großen Koalition bis jetzt nicht schlecht“, erklärte der Nobitzer Bürgermeister, der bei der Kommunalwahl gegen den SPD-Bundestrend Stimmen gewann. „Doch leider kommt das genau so wenig bei den Menschen an wie deren Botschaften in Berlin.“ Deswegen brauche man neue Gesichter, eine bessere Kommunikation und radikalere Forderungen, wie eine kostenlose Schulspeisung oder Kita-Betreuung. Das entlaste Familien mit kleinen Einkommen. Er wisse aus Besuchen, dass „95 Prozent der Frauen“ ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten müssen, „weil sie sich sonst das Leben auf dem Land mit zwei Autos und Häuschen nicht leisten können“.

Auch müsse die Partei mehr auf die Jugend eingehen, ist der Nobitzer überzeugt, der bei den jungen Leuten „eine Art neue 68er-Bewegung“ sieht. „Die wollen nicht mehr für die Alten aufkommen, deren teure SUVs und Kreuzfahrtreisen bezahlen“. Aus alledem jetzt aber Neuwahlen abzuleiten, lehnt Läbe ab. „Weil dann vor allem die Extreme gewinnen.“ Mit den Grünen und der AfD würden zwei extreme Parteien zulegen, die sich nie in einer Koalition finden könnten und die bürgerliche Mitte würde verlieren, meint Läbe. Auch seien dann stabile Mehrheiten kaum noch möglich. Daher empfiehlt er, „mit den Leuten vor Ort“ zu reden, „um zu erfahren, was die Menschen an der Basis bewegt“.

