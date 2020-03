Altenburg

Die vom Landratsamt vorgeschlagenen Schulschließungen sind auf deutliche Kritik des Kreiselternbeirats gestoßen. „Wir sind für den Erhalt aller Schulen im Altenburger Land“, heißt es in einer herausgegebenen Erklärung des Sprechergremiums des Beirats. Bezug genommen wird dabei insbesondere auf die geplante Aufgabe des Standortes der Regelschule Dobitschen im Sommer 2021 (OVZ berichtete), was auch für den Elternbeirat völlig überraschend kam.

Zur Beratung der neuen Lage lädt das Sprechergremium zu einem Krisentreffen aller Schulelternvertreter ein, das am 19. März in der Altenburger Grundschule Karolinum stattfindet. „Mit dieser Veranstaltung wollen wir ein klares Zeichen setzen, dass Kreistag, Schulamt und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend, Soziales und Sport in uns Eltern einen Partner und keinen Gegner sehen kann“, erklärte Roger Schmidt im Auftrag des Beirates.

Planung ohne Schwächung des ländlichen Raumes

Wichtigstes Thema des Abends ist der Entwurf der Schulnetzplanung, mit dem Ziel, ohne eine Schwächung des ländlichen Raumes durch Schulschließungen zuzulassen. Weitere Punkt sind „Schulverbund – ist er noch zu retten?“ sowie die Idee „Fliegendes Klassenzimmer“.

„Bei der Suche nach mehr Lehrkräften für das Altenburger Land sollen Lösungsvorschläge diskutiert und erarbeitet werden, um das Altenburger Land als das nach außen darzustellen, was er ist: Eine wunderschöne Region, in der man gerne lebt und arbeitet“, heißt es in der Erklärung.

„Niemand will ins Altenburger Land“

Es sei klar gewesen, dass es aufgrund der angespannten Lehrersituation am Ende einer erfolglosen Personalsuche eine Schulschließung stehen kann. Umso erfreuter sei man von den Plänen zur Gründung eines inklusiven Grundschulverbundes Schmöllner Land. Darin wurde viel Arbeit und persönliches Engagement der Beteiligten investiert und am Ende wurde es abgelehnt. Bei den Grünen war von zu wenig Personal die Rede. Hierzu höre man immer wieder: „Es will einfach kein Lehrer ins Altenburger Land.“

Das Sprechergremium des Kreiselternbeirats habe sich in seiner letzten Sitzung dazu entschlossen, dies aufzugreifen und aus der Fehlersuche eine Lösungssuche zu machen. Es bringe nichts, wenn man den schwarzen Peter zwischen Kreistag, Schulamt und dem Ministerium hin und her schiebt, oder Eltern von verschiedenen bedrohten Schulen durch Fehlinformation voneinander trennt.

Von Jens Rosenkranz