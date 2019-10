Kreisjunggeflügelschau im Rositzer Kulturhaus

Rositz

Das Federvieh hatte am Wochenende den Saal des Rositzer Kulturhauses fest im Griff. Denn hier fand unter der bewährten Regie des Rassegeflügelzüchtervereins Monstab/Lödla die traditionelle Kreisjunggeflügelschau des Altenburger Landes statt. „Schon seit 25 Jahren ist das Kulturhaus der Ausrichtungsort dieser Schau, die insgesamt ihre 34. Auflage erlebt“, hob Hubert Rüdiger von der Ausstellungsleitung hervor und dankte der Gemeinde ebenso für ihre lange Unterstützung, wie den zahlreichen Sponsoren, von denen ebenfalls viele den Züchtern schon seit Jahren verlässlich zur Seite stehen.

Und die Schau hatte einiges zu bieten. Denn immerhin hatten insgesamt 80 Aussteller aus fast allen Vereinen des Landkreises sowie auch Sachsen-Anhalt Hühner und Tauben eingestellt. „Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass auch wieder sechs Jugendliche dabei sind“, hob Rüdiger hervor. Parallel in die Kreisschau integriert war auch wieder die Sonderschau der Gruppe Cröbern des SV Deutsche Schautauben.

Zehnmal Höchstwertung „vorzüglich“ vergeben

„Die Qualität der insgesamt 650 präsentierten Tiere war trotz der für die Zucht schwierigen Witterung sehr gut“, zog der Experte eine erste Bilanz. Dies belegt vor allem die Tatsache, dass die neun Preisrichter zehnmal die Höchstwertung „vorzüglich“ vergeben konnten.

Von Freitag bis zum Sonntag konnten Neugierige die gackernden und gurrenden Ausstellungsobjekte in all ihrer Artenvielfalt in Augenschein nehmen. „Der Zuspruch an Besuchern war in Ordnung, hätte aber etwas größer sein können. Aber angesichts der zahlreichen anderen Veranstaltungen im Umland kann man damit schon zufrieden sein“, so Rüdiger.

Von Jörg Wolf