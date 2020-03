Kreiskirchenrat legt sich mit Altenburgs Stadtratschef an

Altenburg

Die Affäre um den fristlos entlassenen Stadtkantor Philipp Göbel zieht weitere Kreise. Wie jetzt erst bekannt wurde, hat der Streit um die Kündigung zu Verwerfungen an der Spitze der Altenburger Gemeindekirchenrats geführt. So hatte sich der Vorsitzende dieses Gremiums, Christian Götze, aus Protest nicht wieder zur Wahl gestellt.

Der Kirchenrat war nach einer vierjährigen Amtszeit bereits im vergangenen Jahr von den Gemeindegliedern aus Altenburg gewählt worden. Aus seiner Mitte sollte im Dezember sein Vorsitzender bestimmt werden, wobei Götzes Rückzug völlig überraschend kam. Grund seien persönliche Anfeindungen innerhalb der Kirchgemeinde gegen ihn gewesen, wegen seiner öffentlichen Kritik an der Entlassung von Göbel. So sei ihm unterstellt worden, er habe Göbel diskreditiert und geschadet. Dies bestätigte Götze nun der OVZ auf eine Anfrage und bezeichnete die Vorwürfe als völlig absurd. Neuer Vorsitzender ist Karl-Heinz Kühn. Selbst ging die Kirche mit dieser Personalie nicht an die Öffentlichkeit.

Kreiskirchenrat missbilligt Kritik

Ärger wegen seiner Kritik an der fristlosen Kündigung bekam Götze, der Vorsitzender des Altenburger Stadtrates ist, ebenso mit Superintendentin Kristin Jahn. Diese habe ihm in einem Schreiben eine Missbilligung des Kreiskirchenrats ausgesprochen, sagte Götze der OVZ. Grund dafür sei ein vom ihm angeblich angerichteter Schaden an der Kirche, der durch seine öffentliche Kritik in Zeitungsbeiträgen entstanden sei. Damit habe er Vertrauen zerstört, zitiert Götze aus einem Schreiben der Superintendentin.

Chorsänger ist fassungslos

Götze empfindet die Missbilligung als Versuch, ihn mundtot machen zu wollen. Das aber werde nicht gelingen. Denn Schaden für die Kirche habe der Kreiskirchenrat mit seiner fristlosen Kündigung selbst angerichtet, da diese sich jetzt als unbegründet und rechtlich haltlos herausstellt und seither Unruhe anrichte. Auch solle man es unterlassen, von der Kanzel ständig die schwer erkämpfte Meinungsfreiheit zu feiern, und Menschen, die sich frei äußern, dafür zu maßregeln, zielte Götze auch auf Predigten der Superintendentin ab.

Äußerst unzufrieden über den ungelösten Streit zeigt sich Arnulf Dähne, der sich in der Kantorei engagiert. Er hatte nach Bekanntwerden der Entlassung von Göbel stark gehofft, dass die extreme Form einer fristlosen Kündigung mit dem entsprechenden juristischen Scharfsinn vorgenommen wurde und dies juristisch einwandfrei sei.

Doch das ist nicht der Fall. Denn bei einer ersten Verhandlung vor dem Arbeitsgericht vor einigen Tagen machte Richterin Maria Tonndorf klar, dass eine fristlose Kündigung nicht berechtigt war. Dähne zeigte sich im OVZ-Gespräch darüber fassungslos.

Rückendeckung bekam der Kreiskirchenrat dagegen vom Landeskirchenamt. In einem der OVZ vorliegenden Schreiben nehmen die Regionalbischöfin zu Gera-Weimar, Friederike Spengler, und Personaldezernent Michael Lehmann im Fall Göbel eine juristische Wertung vor. Demnach könne in der Kündigung „keine willkürliche oder gar rechtswidrige Entscheidung des Kreiskirchenrates erkannt werden“. Für die Entlassung gab es „gute, gewichtige Gründe“, heißt es.

Regionalbischöfin hofft auf Ruhe

Konkret wird Göbel das Fernbleiben an einer Dienstberatung vorgeworfen, das mit einer Abmahnung geahndet wurde. Diese hatte er danach im Chor kritisiert. Außerdem habe der Kantor eine ihm per Arbeitsvertrag auferlegte musikalische Umrahmung einer Abitur-Feier im Spalatin-Gymnasium abgebrochen. Des Weiteren habe er ständig gegen die Kirchenleitung gestichelt und eine Art Propaganda betrieben – ein Vorwurf, der mit Fakten vor Gericht allerdings nicht belegt wurde.

Gleichwohl hoffen Spengler und Lehmann nun, dass „der Kirchenkreis Altenburger Land wieder zur Ruhe und zum Alltagsgeschäft kommen kann“.

Von Jens Rosenkranz