Kreissportbund stellt beste Sportfotos des Jahres aus

Altenburg

Im Jahr 2018 betrat der Kreissportbund Altenburger Land ( KSB) bislang unerforschtes Terrain. Der Dachverband rief alle im Kreis ansässigen Mitgliedsvereine dazu auf, Fotos aus dem eigenen Trainings- und Wettkampfalltag für einen Fotowettbewerb einzureichen – analog zu dem schon seit 1963 alljährlich durchgeführten Wettbewerb „ Sportfoto des Jahres“ durch das Sportmagazin „Kicker“. „Ein Foto hat einen um ein vielfaches höheren Wiedererkennungswert, als ein geschriebener Text. Und tiefgründige Fotos sind viel emotionsgeladener und ungemein wertvoll bei der Werbung in eigener Sache“, sagte KSB-Vereinsberater Ulf Schnerrer am Donnerstag im Foyer der Sparkasse Altenburger Land in der Wettinerstraße.

Regionaler Fotowettbewerb startet

Dort sind ab sofort die spektakulärsten Fotos aus aller Welt aus der aktuellen Wettbewerbsrunde zu sehen. Kreissportbund und Sparkasse nutzten die Eröffnung der Schau zugleich, um auch die zweite Runde für den lokalen Fotowettbewerb zu starten. Denn die Premiere im Vorjahr, die mit der Ehrung der Sieger und Platzierten in drei Kategorien zur diesjährigen Sportparty mündete, sei ein Erfolg gewesen, schätzte Schnerrer ein. „Oftmals schlummern derart aussagekräftige Bilder doch heute in den Tiefen einer Festplatte oder einem Bildarchiv und drohen in Vergessenheit zu geraten. Wir hatten zur Wettbewerbspremiere in den Kategorien Kinder, Action und Impression über 100 Bildeinsendungen aus 30 Vereinen.“ An den Zahlen zeigt sich auch noch das immense Steigerungspotenzial nach oben.

Bilder bringen Emotionen

Dass die Weltschau der besten Sportfotos ausgerechnet in der Sparkasse zum Eintauchen in mannigfaltige Gefühlslagen und vielleicht auch zum Anregungen-Holen steht, ist keineswegs Zufall. Denn die Sparkasse ist fester Partner des Sportbundes und stiftet wie schon im Vorjahr insgesamt 3000 Euro für die besten eingesandten Bilder in jeder Kategorie – jeweils 500 Euro für den Sieger, 300 für den Zweiten und 200 für den Dritten. „Und was da an Motiven im regionalen Bereich geliefert wurde, war schon sehr beeindruckend“, meinte auch der Vertriebsleiter der Sparkasse, Jens Wiechert.

Alte und neue Bilder gesucht

Die spektakulärsten Fotos aus der Welt des Sports sind noch bis zum 19. Dezember in der Wettinerstraße zu sehen. Jeder Mitgliedsverein des Kreissportbundes ist zudem dazu aufgerufen, bis zum 31. Dezember Fotos in den Kategorien Action, Impressionen und Emotionen sowie Kinder- und Jugendsport beim KSB einzureichen. Pro Verein wird darum gebeten, pro Kategorie nur ein Foto zu schicken. Dabei sei es unerheblich, ob es sich um eine aktuelle oder eine historische Aufnahme handelt. Eine Jury wählt dann Sieger und Platzierte in jeder Kategorie aus, die zur Sportparty am 21. März 2020 prämiert werden.

Von Jörg Wolf