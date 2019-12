Altenburg

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße K 503 in der Ortslage Posterstein sind abgeschlossen. Damit kann der Streckenabschnitt heute wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilt das Landratsamt mit.

Die Dorfstraße wurde zwischen dem Abzweig Am Schulberg/Am Hofgarten bis zum Ende am Hotel „Zur Burg“ auf 280 Metern grundhaft ausgebaut. Finanziert wurde diese Gemeinschaftsmaßnahme von Landkreis Altenburger Land und Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“ ausschließlich aus Eigenmitteln. Zusätzlich wurden mit EU-Fördermitteln der Anschluss von 19 Grundstücken an das zentrale Abwassernetz hergestellt, ein Regenwasserkanal gebaut und die Trinkwasserleitung erneuert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Offizielle Übergabe ist heute 12 Uhr.

Die reinen Baukosten für den Abwasseranschluss, Regenwasserkanal und Trinkwasserleitung beliefen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Für den Straßenbau waren 255 000 Euro veranschlagt.

Um weitere Teile der Gemeinde an das zentrale Abwassernetz anzuschließen, will die VG Oberes Sprottental 2020 eine entsprechende Planung erstellen und Fördermittel beantragen, so dass die Bauarbeiten im Jahr 2021 fortgesetzt werden können.

