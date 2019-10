Kreistag beschließt trotz Bedenken Schulversuch im Süden

Die meisten Städte und Gemeinden des Kreises können aufatmen. Die umstrittene Kreisumlage bleibt nahezu konstant. Das wurde bei der Vorstellung des Kreishaushaltes für 2020 am Mittwoch bekanntgegeben. Danach steigt die Abgabenlast nur leicht von 31,66 auf 31,9 Millionen Euro an. In Altenburg beispielsweise sinkt der Betrag im Vergleich zu 2019 um 95 000 Euro, im Schmölln erhöht er sich um 280 000 Euro, weil die Sprottestadt eine höhere Steuerkraft aufweist.

Große Investitionen finden 2020 im Lindenaumuseum (2,5 Millionen Euro) und im Theater (4,0) statt. In die Sanierung von Kreisstraßen fließen 1,7 Millionen, in die Grundschule Nobitz 2,4 Millionen, in das Insobeum Rositz 250 000 und in das Lerchenberggymnasium 115 000 Euro. Geplant ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,1 Millionen Euro, davon 2,5 Millionen für das Lindenau-Museum, die das Land tilgt. Der Haushalt soll am 27. November vom Kreistag beschlossen werden.