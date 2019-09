Altenburg

Die Kreistagsfraktion der AfD ist mit ihrem Antrag gescheitert, die Möglichkeiten zum Aufbau einer Ausbildungsstätte für „Physician Assistant“ (Ärzte-Assistent) sowie für weitere medizinische Berufe im Altenburger Land zu prüfen. Auf der Sitzung in der vergangenen Woche stimmten 31 Kreisräte gegen die Vorlage, drei enthielten sich, von den zehn Ja-Stimmen stammte eine aus der CDU-Fraktion.

Der Beruf „Physician Assistant“ sei in den USA, aber auch in den Niederlanden und Dänemark ein Erfolgsmodell und schließe dort Versorgungslücken, wo akuter Ärztemangel die medizinische Grundversorgung nicht mehr garantieren lasse, erklärte AfD-Fraktionschef Uwe Rückert.Im Altenburger Land sei der Ärztemangel insbesondere auf dem Land ausgeprägtund eine Unterversorgung der nicht mobilen Landbevölkerung „steht drohend im Raum. In einer ersten Bewertung haben mehrere Ärzte des Landkreises, dabei auch betroffene Landärzte,den Versorgungsmangel bestätigtund unterstützen die vorgeschlagene duale Ausbildung, da sie hierin einen Ausweg sehen, um flächendeckend bessere medizinische Versorgung anzubieten“, so Rückert.

Keine akademische Ausbildung im Altenburger Land

In Thüringen sei eine derartige Ausbildung noch nicht vorhanden. Es sei höchste Zeit, dies zu ändern, forderte Rückert. In Sachsen hingegen bietet die dortige Staatliche Berufsakademie den Ausbildungsgang in Plauen an. Rückert machte darauf aufmerksam, dass es akademische Ausbildungsmöglichkeiten im Altenburger Land nicht gebe. Ändere sich dies, kämen junge Leute in den Landkreis und es entstünden attraktive Angebote zur beruflichen Qualifikation. Auch leerstehende Gebäude könnten wieder genutzt werden.

Kein Bedarf und nur wenig Nachfrage

Das Berufsbild „Physician Assistant“ sei in Thüringen nicht geregelt, es gebe nur ein Konzeptpapier, entgegnete CDU-Fraktionschef Christoph Zippel. Das Wissenschaftsministerium sehe dafür im Moment keinen Bedarf und auch die CDU keine Notwendigkeit für einen solchen Ausbildungsaufbau. Schließlich gebe es ein solches Angebot bereits in Plauen und man könne sich in Gera für ein solches Studium einschreiben und dann in Leverkusen studieren. Es liege aber eine äußerst übersichtliche Nachfrage vor.

Entscheidender sei für Zippel allerdings die Frage, wie sinnvoll das Berufsbild sei. Der CDU-Politiker wies hierbei darauf hin, dass sämtliche Tätigkeiten eines „Physician Assistant“ unter Aufsicht eines Arztes erfolgen müssten. Daher sei dies kein Mittel gegen den Ärztemangel.

Boni-System im ländlichen Raum nutzen

Dem schloss sich Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) an, der vor einer Schaufenster-Politik warnte und davor, falsche Erwartungen zu wecken. Schrade zitierte außerdem Amtsarzt Dr. Stefan Dhein, der die Entlastung von Ärzten durch den „Physician Assistant“ als gering bezeichnet habe. Beim Einsatz gegen den Ärztemangel sollte man auf andere Mittel setzen, beispielsweise auf das Boni-System im ländlichen Raum.

Krankenpflegeschule steht vor Umbruch

Die gesetzlichen Grundlagen für das Berufsbild eines Ärzte-Assistenten fehlten. Darauf wies Christine Helbig (Die Regionalen) hin. Hinsichtlich von Ausbildungsmöglichkeiten bei medizinischen Berufen machte sie auf die Krankenpflegeschule aufmerksam, die vor einem großen Umbruch stehe, weil ab 2020 die Berufsausbildung sowohl in der Alten- als auch in der Krankenpflege dort gebündelt werden. Auch durch diese Chancen würden viele junge Menschen ins Altenburger Land gezogen.

Berufsbild laut Bundesärztekammer

Laut Bundesärztekammer erstreckt sich das Tätigkeitsfeld des „Physician Assistant“ auf folgende Bereiche: Mitwirkung bei der Erstellung der Diagnose und des Behandlungsplans, Mitwirkung bei komplexen Untersuchungen sowie Durchführung von medizinisch-technischen Tätigkeiten, soweit diese nicht speziellen Berufsgruppen vorbehalten sind, Mitwirkung bei der Ausführung eines Behandlungsplans, Mitwirkung bei Eingriffen, Mitwirkung bei Notfallbehandlungen, adressatengerechte Kommunikation und Informationsweitergabe, Prozessmanagement und Teamkoordination, Unterstützung bei der Dokumentation.

Von Jens Rosenkranz