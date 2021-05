Kreistag signalisiert Bildungsminister: Hände weg von den Altenburger Berufsschulen

Altenburg

Mit der einstimmigen Verabschiedung des Schulnetzplanes hat der Kreistag ein deutliches Signal für die Stärkung der beiden staatlichen Berufsschulen des Altenburger Landes ausgesendet. Außerdem erteilten die Volksvertreter den Plänen von Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) eine Abfuhr, der die beiden Standorte ausdünnen und damit schwächen wollte.

So hatte Holters Ministeriums vor, landesweit Schwerpunktschulen für bestimmte Berufsfelder zu schaffen. Damit würden die geltenden Einzugsbereiche aufgehoben und die Mindestschülerzahl pro Klasse auf 15 festgelegt. Infolgedessen würde die Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg (Wiso) mit den Kaufleuten im Groß- und Außenhandelsmanagement und den Kaufleuten für Büromanagement zwei ihrer sieben Ausbildungszweige verlieren. Bei den Fachlageristen würde man zudem Konkurrenz vom neuen Standort Rudolstadt bekommen.

Pierer-Schule würde es extrem treffen

Weit schlimmer träfe es die Johann-Friedrich-Pierer-Schule Altenburg. Laut den Plänen des Landes soll das Staatliche Berufsschulzentrum für Gewerbe und Technik außer den angehenden Packmittel- und Papiertechnologen keine anderen Berufszweige mehr unterrichten. Damit würden Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zerspanungsmechaniker, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Maschinen- und Anlagenführer und Produktionsmechaniker-Textil sowie die Umwelttechnik-Berufe wegfallen. Das wäre für die Pierer-Schule existenzgefährdend.

Im Vorfeld der Kreistagssitzung hatten sich die Landräte und Oberbürgermeister der Berufsbildungsregion Ostthüringen (BBR) über Pläne der Landesregierung verständigt, zu der neben dem Altenburger Land noch der Saale-Orla-Kreis, der Saale-Holzland-Kreis, die Landkreise Greiz und Saalfeld-Rudolstadt sowie die kreisfreien Städte Jena und Gera gehören. Im Ergebnis der Beratungen wurde die Fortschreibung des derzeit bestehenden Berufsschulnetzplanes ab dem Schuljahr 2022/23 durch die BBR mit der Unterzeichnung durch die Landräte beschlossen. Die Unterschriften der Städte Gera und Jena liegen nicht vor. Die beiden Städte würden von Holters Reformplänen besonders profitieren.

Jena und Gera unterschreiben nicht

Landrat Uwe Melzer (CDU) äußerte zur Kreistagssitzung in der vergangenen Woche wenig Verständnis, dass die beiden Oberbürgermeister den Schulnetzplan nicht unterzeichnet haben. Das ändere jedoch nichts am Fazit für das Altenburger Land, das seine beiden gut funktionierenden Schulen in der jetzigen Form behalte, einschließlich der Unterkünfte zu vernünftigen Preisen. Er wünsche sich, dass Holter den Plänen zustimmt, sagte der Landrat.

Der Ball liege jetzt bei Holter, sagte Michaele Sojka (Linke). Sie sei überzeugt davon, dass der Minister den ländlichen Raum stärke.

CDU-Kreischef attackiert Minister

Diese Bemerkung brachte CDU-Kreischef Christoph Zippel auf die Palme, der der Linken Scheinheiligkeit vorwarf. Holter habe eine Bombe in die kommunale Familie geworfen und damit den ländlichen Raum geschwächt. Die Verantwortung dafür trage ausschließlich er selbst, der außerdem für eine Rechtsunsicherheit sorge, sagte Zippel.

Laut Angaben des Landratsamtes sind in den beiden Berufsschulen die Schülerzahlen stabil und es stehen im Planungszeitraum genügend Lehrkräfte zur Verfügung. Dies rechtfertige keinesfalls die vorgeschlagene Verlagerung der Ausbildungsberufe in kreisfreie Städte. Getätigte Investitionen durch den Landkreis sowie die bestehenden Fördermittelbindungen dürften nicht in Frage gestellt werden.

Minister-Pläne für Landkreis inakzeptabel

Die Vorschläge des Bildungsministeriums „sind für den Landkreis Altenburger Land inakzeptabel. Sie schwächen beziehungsweise gefährden die beiden staatlichen Berufsschulen im Landkreis Altenburger Land“, heißt es im Beschluss. Der Erhalt traditioneller Ausbildungsberufe habe Priorität. Ziel sei weiterhin die Sicherung einer wohn- und ausbildungsortnahen Beschulung als wichtiger Standortfaktor für Auszubildende und Unternehmen.

Bei einer weiteren Vergrößerung der Einzugsbereiche der Berufsschulen bestehe die begründete Befürchtung, dass immer weniger Schüler eine duale Berufsausbildung beginnen und abschließen werden. Kommentar

Von Jens Rosenkranz