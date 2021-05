Altenburg

Die lange verschwiegene Havarie im Schmöllner Asylbewerberheim hat zu einer kontroversen Debatte am Mittwoch im Kreistag geführt. Dabei spielte nicht die Heimlichtuerei des Landratsamtes eine Rolle, sondern die veranschlagten Kosten von 350 000 Euro für die Sanierung und die Zukunft des Hauses in der Hausmühlenstraße als Gemeinschaftsunterkunft (GU).

Insbesondere SPD, Linke, Grüne und Regionale haben Bauchschmerzen, den offenbar absichtlich verursachten Wasserschaden zu sanieren. So sah Linken-Kreischef Ralf Plötner die Zukunft des Hauses als GU dauerhaft nicht gegeben und sprach sich für eine dezentrale Unterbringung aus. SPD-Kreisvorsitzende Katharina Schenk warnte davor, so viel Geld in ein ramponiertes Objekt zu investieren, ohne dass das Landratsamt Alternativen aufzeigt. Diese gebe es, denn „wenn die Bude abbrennt“, müssten die Bewohner ja auch woanders untergebracht werden.

Kreisräte wollen und bekommen mehr Zeit

Schenk und Ingo Prehl (Grüne) warben eindringlich für einen Sperrvermerk im Nachtragshaushalt bei jenen 350 000 Euro, die nicht mehr ausschließlich für die Sanierung vorgesehen sein sollen, sondern allgemein für die Unterbringung von Geflüchteten. „Das Haus ist in einem miserablen Zustand“, sagte Prehl. Man brauche Zeit, um sich über eine Sanierung oder eine andere Lösung zu entscheiden. Diese Zeit gibt es nun, da der Kreistag mehrheitlich für den Sperrvermerkt in Form eines Begleitbeschlusses stimmte. Lediglich die AfD votierte dagegen.

Zuvor hatte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) vor einer dezentralen Unterbringung gewarnt. Denn erfahrungsgemäß würden die Asylbewerber dann wieder in Altenburg untergebracht werden. Bis auf Schmölln hätten alle anderen Städte und Gemeinden bei der Suche und Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften sich nur widerwillig oder gar nicht beteiligt.

Kreisumlage wird nicht sinken

Anlass der Debatte war jedoch die Verabschiedung des Nachtragshaushaltes des Kreises, bei dem eigentlich die Hoffnung auf eine Senkung der Kreisumlage bestand. Der Etat war im November 2020 mit der Maßgabe verabschiedet worden, eine Senkung umzusetzen, wenn die Zuschüsse des Landes für dieses Jahr feststehen und steigen. Dies ist nun der Fall, da Thüringen seine Gelder für das Altenburger Land um rund 1,2 Millionen Euro aufgestockt hat.

Eine Senkung der für viele Kommunen finanziell äußerst belastenden Umlage könne dennoch nicht erfolgen, weil sich andere Ausgaben ergeben hätten, machte Landrat Uwe Melzer (CDU) klar. Neben der GU-Sanierung zählen dazu insbesondere der Ausgleich des Thüsac-Defizits (434 000 Euro), höhere Covid-Ausgaben im Landratsamt (179 000), eine höhere Umlage für den Rettungsdiens-Zweckverband (102 000), Zahlungen an den Versorgungsverband (288 000), Fördermittel-Rückforderungen (77 000) und der Kauf eines neues Kassenautomaten (77 600).

„Beschluss wird eiskalt ignoriert“

Der Beschluss zur Senkung der Umlage „wird eiskalt ignoriert“, schimpfte Klaus-Peter Liefländer (Regionale). Er fühle sich überfahren. Offenbar seien Kreisräte nur noch Randfiguren. Heftige Kritik kam auch von Thomas Hoffmann (AfD), für den „das Wohl der Gemeinden auf dem Altar des Kreises geopfert“ werde. Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) bemerkte, dass die Gemeinden sparen sollten, wenn sie klamm seien, der Kreis hole sein Geld aber von Kommunen, wenn seines nicht reiche.

Trotz dieser deutlichen Worte und der fraktionsübergreifenden Kritik am Etat bekam dieser mit 22 Ja-Stimmen bei 13 Enthaltungen trotzdem eine Mehrheit. Lediglich die Regionalen stimmen dagegen.

Von Jens Rosenkranz