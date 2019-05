Zur Wahl des EU-Parlaments, des Kreistags sowie von Stadt- und Gemeinderäten sind am Sonntag über 78 000 Bürgerinnen und Bürger des Altenburger Landes aufgerufen. In Altenburg und Meuselwitz werden außerdem Ortsteilbürgermeistern und in Lucka ein Bürgermeister gewählt.