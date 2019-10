Kreistagsfraktionschef Uwe Rückert kehrt AfD den Rücken

Altenburg

Paukenschlag bei der AfD im Altenburger Land: Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Uwe Rückert, ist aus der Partei ausgetreten. Das erklärten sowohl der 44-Jährige selbst als auch Kreissprecher Thomas Rudy auf OVZ-Nachfrage am Mittwochabend. Demnach setzte Rückert die AfD am Montag von seinem Entschluss in Kenntnis, die ihm den Austritt am Mittwochvormittag per E-Mail bestätigte. Rudy zeigte sich überrascht von der Entscheidung des Altenburgers.

Persönliche Differenzen führen zu Austritt

Rückert begründete seinen Austritt mit unüberwindbaren persönlichen Differenzen zwischen ihm und führenden AfD-Mitgliedern. „Es gab verschiedene Kontroversen und Meinungsverschiedenheiten“, sagte der Altenburger. „Wir haben das ausdiskutiert, sind aber nicht auf einer Linie.“ Sein Kreistagsmandat werde er jedoch behalten und auch seine Arbeit als Fraktionschef fortsetzen. Das befürwortete Rudy trotz persönlicher Probleme mit Rückert. Zugleich verwies der AfD-Fraktionsvize im Kreistag aber darauf, dies noch mit den beiden Landessprechern Björn Höcke und Stefan Möller abzustimmen zu müssen. Mit dem Austritt verschärft sich der Streit, der zwischen Rückert und der AfD schon seit Monaten schwelt und der jüngst mit seiner vermasselten Kandidatur für den Thüringer Landtag an die Öffentlichkeit drang.

Von Thomas Haegeler