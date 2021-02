Kriebitzscher Kreativkonsum: Die Finanzierung steht

Kriebitzsch

„Ich bin überglücklich und sehr dankbar“, jubelt Maike Steuer am vergangenen Freitag am Telefon. Der Grund ist schnell ausgemacht: Nach wochenlangem Zittern ist die Finanzierung des angedachten Kreativkonsums in Kriebitzsch gesichert, gab die Sparkasse Altenburger Land grünes Licht für einen Kredit, um das Vorhaben umsetzen zu können.

Aufruf stieß auf viel Gegenliebe

Anfang Februar hatte Steuer das Projekt zunächst mit einer ungewöhnlichen Aktion vorangetrieben: Mit einem großen Banner und Frage „Hast Du mal’n Euro?“ warb sie um Unterstützung. Das ambitionierte Ziel: 100 000 Unterstützer zu finden, die mit jeweils einem Euro zur Umsetzung der Idee beitragen (OVZ berichtete). Die Idee stieß auf viel Gegenliebe, sorgte laut Steuer auch über den Kreis hinaus für reichlich Aufsehen – und brachte bislang immerhin über 2000 Euro ein. Der Betrag soll nun in die Herrichtung des im Erdgeschoss des lange leerstehenden Gebäudes geplanten Kreativkonsum fließen.

Verein soll Umsetzung übernehmen

Um dessen Ausgestaltung wird sich künftig ein kürzlich eigens gegründeter Verein kümmern. Insgesamt acht Gründungsmitglieder stehen parat, die nötigen Unterlagen, so Steuer, sind bereits bei den zuständigen Behörden eingereicht. „Und es haben sich auch schon weitere Interessenten gemeldet, eingesessene Kriebitzscher ebenso wie frisch zugezogene“, kann sie verkünden. „Der Aufruf hat also deutlich mehr bewirkt, als Geldspenden.“

Dreiteilige Gebäudenutzung

Wie berichtet ist geplant, das Gebäude künftig dreigeteilt zu nutzen. Während Steuer selbst mit ihren beiden Kindern im ersten Stock ein neues Heim finden will, ist im Erdgeschoss eine Mischung aus Kreativraum und Tante-Emma-Laden entstehen, um neue Nahversorgungs-Konzepte zu erproben. „Es geht dabei nicht darum, mit dem Laden reich zu werden, er soll für alle da sein“, hatte Steuer bereits Anfang des Monats betont. Im Obergeschoss hingegen könnten perspektivisch Gäste beherbergt werden, denen man im ländlichen Raum ein ungewöhnliches soziokulturelles Angebot offerieren könnte, so die Vorstellung.

Arbeiten sollen baldmöglichst starten

Bis es soweit ist, dürfte allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. Die Unterschrift unter den Kaufvertrag soll in knapp anderthalb Wochen gesetzt werden, im Anschluss können die Arbeiten laut Steuer zügig starten. Zunächst werde der Wohnraum hergerichtet, im Anschluss gehe es ans Erdgeschoss – damit Kriebitzsch ein neues kulturelles Zentrum erhalten kann.

Von Bastian Fischer