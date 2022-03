Altenburg

Die Rucksack-Aktion „Smile Bag“ für ukrainische Kinder des Altenburger Unternehmers Michael Hose ist auf ein überwältigendes Interesse gestoßen. 1000 Stück davon, gefüllt mit Kleidung, Spielzeug und Süßigkeiten, wurden am Dienstag mit zwei Transportern zunächst nach Frankfurt/Oder transportiert, von wo sie weiter an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren werden. Verteilt werden die Rucksäcke an Bahnsteigen, wo die Kinder ankommen oder Halt machen.

„Ich bin total überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Jeder Kindergarten und jede Schule im Landkreis hat sich beteiligt“, sagte Hose der LVZ. Stündlich kämen weitere Rucksäcke an. Deshalb gehe schon an diesem Donnerstag der dritte Transport ab. Die Aktion werde bis Ende März fortgeführt. Gebraucht würden nun aber auch Baby-Nahrung aller Art, Baby-Fläschchen und Windeln. Diese müssten nicht unbedingt in Rucksäcken verstaut, sondern könnten auch in beschrifteten Päckchen entweder in der Zwickauer Straße 56 oder am Steinweg 1 bis 2 in Altenburg abgegeben werden.

Prall gefüllt mit Rucksäcken ist einer der beiden Transporter, der am Dienstag losgeschickt wurde. Quelle: Michael Hose

Eigentlich hatte Hose nur mit 400 bis 500 Rucksäcken gerechnet. Mit der Aktion wollten er und seine Mitarbeiter in zwei Seniorenheimen den Kindern eine Freude machen, allerdings bekommt „Smile Bag“ nun auch einen großen praktischen Nutzen. Die Transporte an die Grenze werden übrigens auch genutzt, um Geflüchtete gleich mit nach Deutschland zu nehmen. In den sozialen Medien traf die Aktion sofort auf eine überwältigende Resonanz.

Von Jens Rosenkranz