Schmölln/Kiew

Sie kam mit Freunden zurück aus einer Bar in Kiew, in ausgelassener Stimmung und spielte bis früh morgens noch Karten, als sie die Bomben hörte, gleich in der Nähe. Das Haus hat gewackelt. „Ich habe am ganzen Körper gezittert, mir war eisekalt“. Die Partystimmung kippte in pure Panik. Mit diesem Gefühl begann für Helena Rudy am 24. Februar der Krieg, mit dem sie nie und nimmer gerechnet hätte. Sie ist die Tochter des AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Rudy aus Schmölln und studiert Internationale Betriebswirtschaftslehre in Heilbronn. Immer zu den Semesterferien fliegt sie zu ihrer Oma nach Kiew, so auch am 11. Februar. Doch durch den Prüfungsstress habe sie den sich zuspitzenden Konflikt nicht mitbekommen, vielleicht auch verdrängt, sagt sie der LVZ.

Auf diesen vier Stühlen schlief Helena Rudy mehrere Nächte in einem Keller unter einem Laden in Kiew. Quelle: Helena Rudy

Doch nun wurde es richtig ernst. Auf den Straßen hörte sie Schießereien zwischen russischen Fallschirmjägern und ukrainischen Truppen, die Supermärkte leerten sich rasant, in den ersten Tagen gab es kein Brot mehr. Helena floh mit ihrer Oma in einen Keller, der unter einem Laden für Haushaltswaren lag. Dort schlief sie mehrere Nächte auf vier zusammengeschobenen Stühlen. Lebensmittel zu kaufen gab es nun kaum noch, höchstens Sachen wie Cornflakes, die in der Ukraine seltener gegessen werden. Doch die Oma hatte gut vorgesorgt, auch weil sie einen Garten hat.

Helena Rudy mit ihrer Großmutter Valentina Zaets aus Kiew. Sie schaffte es nicht in den Zug. Quelle: privat

Schon am 15. Februar hatte sie sich als Deutsche in eine Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen, um im Krisenfall schnell aus der Ukraine gebracht zu werden. Dabei sollte sie eine Person aus der Ukraine mitnehmen dürfen. „Doch nichts war ab Kriegsbeginn geregelt, um uns rauszuholen. Niemand wurde ausgeflogen, keiner kam raus. Die deutsche Regierung hat dabei tatenlos zugesehen“, ist die 25-Jährige ziemlich sauer. Da es keine Hoffnung auf Hilfe gab, begann sie sich nach Evakuierungszügen umzusehen. Am 1. März stand sie mit der 85-jährigen Großmutter stundenlang auf Gleis 3 im Kiewer Bahnhof, um dann ohnmächtig zuzusehen, wie der Zug auf Gleis 1 abfuhr. Hunderte wollten in Panik noch zum anderen Bahnsteig, das pure Chaos. Alte Menschen – wie die Oma – wurden einfach umgerannt. „Da hab’ ich begriffen, dass ich meine Großmutter zurücklassen muss, weil es für sie zu schwer wird.“

Nur noch ein einziger Platz frei

48 Stunden später schaffte es die Studentin wieder nach stundenlangem Anstehen tatsächlich in einen Zug nach Lwiw (Lemberg), weil sie allein war und nur noch ein Platz frei war. So richtig gab es den aber nicht. Helena war wegen der Menschenmassen völlig eingequetscht, konnte sich kaum bewegen, der Griff runter zum Rucksack war stundenlang nicht möglich. Kinder saßen und schliefen auf den Schultern der Eltern. „Bei vielen lagen die Nerven völlig blank, sie waren aggressiv, es gab Streit.“ Elf Stunden brauchte der Zug bis Lemberg, weil er nur mit 40 Kilometern pro Stunde fuhr, ständig wurde gehalten, weil die Schienen auf Sprengfallen untersucht wurden.

In Lemberg konnte sich die junge Frau endlich bei Freunden etwas ausschlafen, ehe die Odyssee weiter ins polnische Przemysl ging. Vorher hieß es wieder zwölf Stunden im völlig überfüllten Bahnhof mit extrem genervten Menschen anstehen und warten. Bis ins nur rund 80 Kilometer entfernte Przemysl brauchte der Zug 23 Stunden, weil von Süden nun die ebenso rappelvollen Züge aus Odessa drängten und die Strecke völlig verstopft war. Unterwegs wurde gestoppt, die Menschen mit Essen und Tee versorgt. Jetzt sah sie eine ältere Frau, die nichts weiter mithatte als ihren Hund und eine Handtasche. Eltern hatten nichts mehr zu Essen für ihre Kinder. Viele mussten ihre Koffer zurücklassen, weil diese zu groß waren und Platz für die Fliehenden wegnahmen. Wer sich von seinem großen Gepäck nicht trennen wollte, musste damit rechnen, nicht mitgenommen zu werden.

Chaos im Bahnhof

In Polen waren Hilfe und Versorgung gut organisiert. Von Przemysl ging es weiter nach Wroclaw (Breslau) und Leipzig, wo sie nach fünfmaligem Umsteigen am Montagabend endlich ihr Vater, Thomas Rudy, in die Arme nehmen konnte. „Ich war psychisch und körperlich am Ende. Viele Menschen waren verzweifelt und verängstigt, weil sie ihre Kinder in Sicherheit bringen wollten, nur weg vom Krieg. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich als Deutsche mal mit so etwas konfrontiert werden würde.“

Helena Rudy macht auf der Strecke zwischen Kiew und Lwiw ein Selfie im Zug. Quelle: Helena Rudy

Mitten auf der Strecke zwischen Lwiw und Przemysl wärmen sich Flüchtende an einem Feuer und bekommen heißen Tee. Quelle: Helena Rudy

Die Großmutter kam mittlerweile bei Verwandten in einem Dorf unter. Zumindest etwas sicherer als im umkämpften Kiew.

Von Jens Rosenkranz