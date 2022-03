Altenburg

Die Spendenbereitschaft aus dem Altenburger Land für die Menschen in der Ukraine reißt nicht ab. Zu einer bemerkenswerten Aktion hat sich nun das Hilfsbündnis entschlossen, das weißrussische Kinder unterstützte, die noch immer unter der Strahlenbelastung nach dem Reaktorunfall von 1986 im nahe gelegenen Tschernobyl in der Nord-Ukraine leiden. Weil wegen der angespannten Lage die Kinder schon 2020 und 2021 nicht mehr ins Altenburger Land kommen konnten, mussten auch die für sie gesammelten Sachspenden ungenutzt eingelagert werden – und zwar auf dem Dachboden der Altenburger Brauerei über dem Festsaal, verstaut in große Kartons.

Sachspenden kommen nun raus

Dort werden sie nun nicht länger sein. Das erklärte Gabi Kirmse vom Hilfebündnis der LVZ. Nach Rücksprache mit ihren Kontaktleuten in Weißrussland habe sie sich entschlossen, dass die Sachen nun für die Ukraine-Hilfe eingesetzt werden. Dabei handelt es sich meistenteils um Wäsche, Hygiene-Artikel, Waschpulver, Schreib- und Spielzeug, Reinigungsmittel und medizinische Güter. Sie werden in der kommenden Woche in ein nordrumänisches Flüchtlingscamp unweit der ukrainischen Grenze transportiert.

Diese Fahrt wiederum übernimmt der in Gößnitz ansässige Verein Rumänienhilfe, der mithilft, dieses Camp für Flüchtlinge aus der Ukraine auszustatten. Dorthin werden allerdings nicht nur die Spenden für die weißrussischen Kinder transportiert. Geplant ist ein kleiner Konvoi aus drei Transportern, der noch viel mehr Hilfsgüter an die Grenze zur Kriegsregion fährt, die bereits von vielen Menschen gesammelt wurden und in Gößnitz eingetroffen sind. Das erklärte Vereinssprecher Stephan Noritzsch. Unterstützt wird diese Fahrt von der Stadtverwaltung Gößnitz, die 500 Euro für den Sprit zur Verfügung stellt, und der Arbeiterwohlfahrt, die sich schon bei den Ferienaufenthalten der Kinder aus Weißrussland engagiert hatte. Die Fahrzeuge werden von der Rumänienhilfe, der Zehmaer Spedition Udo Teichmann und der Firma Höfelmayer aus Ingolstadt bereitgestellt.

„Du machst alles richtig“

Gabriele Kirmse ist sehr glücklich, dass die Sachspenden nicht länger ungenutzt lagern, sondern endlich verteilt werden können. „Dort ist es jetzt wichtiger.“ Als sie die schrecklichen Bilder vom Krieg im Fernsehen sah, sagte sie sich: „Jetzt musst du gleich umdenken.“ Sie habe ihre Dolmetscherin Natascha Karpowitsch in Weißrussland gefragt, ob sie damit einverstanden ist. Sie habe geantwortet: „Du machst alles richtig.“ Gabi Kirmse stehen die Tränen in den Augen, als sie daran denkt, dass sich die Krise in der gesamten Region extrem verschärft hat und darunter auch die Kinder in Weißrussland leiden. „Wir werden uns ewig nicht sehen.“

Von Jens Rosenkranz