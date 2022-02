Altenburg

Sicher ist, dass geholfen wird. Aber Art und Umfang der Hilfe, die der Landkreis und die hiesigen Städte und Gemeinden leisten werden, ist im Detail noch unklar. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie viele Menschen aus der Ukraine im Altenburger Land Hilfe suchen werden. „Es gibt noch keine offiziellen Zuweisungen von Geflüchteten“, berichtete ein Sprecher des Landratsamtes auf Nachfrage. Die Details der Unterbringung des Flüchtlingsstromes – bis hin zu Asyl- und Finanzierungsfragen – beschäftigen derzeit noch auf Bund-Länder-Ebene. „Die behördlichen Vorkehrungen sind im Gange“, so der Sprecher.

Die ersten Unterbringungen von geflüchteten Ukrainern sind im Altenburger Land bereits erfolgt – auf privater Basis. „Wer kurzfristig im kleinen Rahmen eine Unterbringungsmöglichkeit sucht, kann sich an die Stadtverwaltung wenden“, sagt Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft, die unter anderem auch freie Ferienwohnungen hat, ließen sich temporäre Übergangslösungen finden. Grundsätzlich laufe die Organisation der Einquartierungen jedoch über das Landratsamt, betont Neumann.

Seit Montagnachmittag flattert am Altenburger Rathaus neben der Mayors-for-peace- und der Europaflagge auch die Flagge der Ukraine. Es sei ihm wichtig, ein Zeichen der Verbundenheit auszusenden, sagt der Oberbürgermeister. „Wir dürfen nicht nachlassen, für den Frieden in Europa einzustehen.“

Viele Altenburger wenden sich auch in Spendenbereitschaft an die Stadtverwaltung. „Wir verfügen jedoch nicht über die Möglichkeiten, Hilfstransporte zu organisieren.“ André Neumann empfiehlt deshalb, sich an die bekannten professionellen Hilfsorganisationen zu richten, die auch in der Skatstadt präsent sind: Caritas, DRK, Diakonie und Malteser. Wer sich über die Stadtverwaltung mit einer Hilfsorganisation in Verbindung setzen möchte, sendet eine Mail an info@stadt-altenburg.de, Stichwort Ukraine. Wer privat Hilfsaktionen organisiert, kann so ebenfalls Kontakt aufnehmen, sodass die Stadt Helfer zusammenbringen kann. Für Geldspenden verweist die Stadt zum Beispiel auf das Kinder-Hilfswerk Unicef und „Ärzte ohne Grenzen“.

Von Kay Würker